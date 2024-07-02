Çevre Bakanlığı'nda devir teslim töreni! Kurum ilk hedefi kentsel dönüşüm olarak belirledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Mehmet Özhaseki, düzenlenen devir teslim töreniyle Şehircilik ve İklim Bakanlığı görevini Murat Kurum'a devretti.

ÖZHASEKİ: BANA DÜŞEN BİR ŞEY VARSA ELBETTE Kİ YAPACAĞIM

Devir teslim töreninde konuşan Mehmet Özhaseki'nin konuşmasından satır başları şöyle; "Görevi benim kadar iyi yapacağına inandığım bir arkadaşıma, kardeşime devrediyorum. Başlattığım, yarım bıraktığım işleri kardeşimin yapacağına inanıyorum. Ülkeye çok hizmetler ettik. Artık bugün görevimi tamamlıyorum. Bana düşen bir şey varsa elbette ki yapacağım. Ülkem ve milletim için doğru ne ise yapmaya gayret edeceğim. Değerli kardeşime başarılar diliyorum. Haklarınızı helal edin."

"BELEDİYELERİMİZLE İÇ İÇE ÇALIŞMALAR YÜRÜTECEĞİZ"

Murat Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar ise şöyle; "Görevi bana tebliğ eden Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. 94'ten bu yana gerek belediye başkanlığı, bakanlık, genel başkanlık görevlerinde örnek aldığımız sayın bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Farklı görevlerde çalıştılar, ellerinden gelen gayreti gösterdiler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Görev aldığım her işte amacım, hedefim aziz milletimize hizmet etmek oldu. Yeri geldi depremde, selde, heyelanda milletimiz için koşturduk. Geçmişte ne yaptıysak yine aynı şekilde devam edeceğiz. Kendiliğine dahi yıkılan binalar dahil deprem dönüşümünde her türlü gayreti, hiçbir siyaset gözetmeksizin hep birlikte elimizi taşın altına koyarak deprem dönüşümünü başlatmak istiyoruz. Başta İstanbul olmak üzere, 81 ilimizde kentsel dönüşüm konusunda elimizi, gövdemizi taşın altına koyarak bu dönüşümü gerçekleştirmek istiyoruz.

İklim değişikliğiyle mücadele bakanlığımızın en önemli görevlerinden bir tanesi. Yeşilimizi gözümüz gibi koruyacak, güzelliğe güzellik katacak yeni adımlar atmaya devam edeceğiz. Çevre komisyonu üyelerimizle çok güzel çalışmalar yaptık. Arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yine aynı uyumu göstermek üzere bu noktada artırmaya devam edeceğiz. Belediyelerimizle iç içe çalışmalar yürüteceğiz. Bakanlıkta birlikte çalıştığım mesai arkadaşlarımla birlikte aynı amaç doğrultusunda devam edeceğiz."