Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC'ye geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC'ye geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılında 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenleri için KKTC'ye geldi. Yılmaz'ı Ercan Havalimanı'nda KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve diğer yetkililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılında, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geldi.

Yılmaz'ı, Ercan Havalimanı'nda, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve diğer ilgililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM Başkanvekili Celal Adan, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, AK Parti grup başkanvekilleri Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Bahadır Yenişehirlioğlu, AK Parti genel başkan yardımcıları Hayati Yazıcı, Mustafa Demir, Belgin Uygur, Hasan Basri Yalçın, Ömer İleri, Kürşad Zorlu, Yeniden Refah Partisi genel başkan yardımcıları Doğan Bekin ve İbrahim Gök, Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Emin Serin de KKTC'ye geldi.

Kaynak: AA / Harun Kutbe
Hamas'ın yeni lideri belli oldu

Hamas'ın yeni lideri belli oldu
Hava durumu bir gecede değişecek! AKOM, tarih vererek uyardı

Hava durumu bir gecede değişecek! AKOM, tarih vererek uyardı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çocuklara yönelik projeleri yönetiyordu! Gizli operasyonla yakalandı

Telefonundaki iğrenç mesajlar ifşa olunca kameralara böyle baktı
Arda Turan Türkiye'ye geliyor! Şimdiden 15 bin bilet satıldı

Arda Turan Türkiye'ye geliyor! Şimdiden 15 bin bilet satıldı
Son halini ağlayarak paylaştı! Hakkında imza toplanmış

Son halini ağlayarak paylaştı! Hakkında imza toplanmış
CHP'den yeni partinin kuruluş tarihine jet yalanlama

CHP'den yeni partinin kuruluş tarihine jet yalanlama
İşte RAMS Başakşehir'in Konferans Ligi'ndeki rakibi

İşte RAMS Başakşehir'in Konferans Ligi'ndeki rakibi
Gözaltındaki polislerin kirli ağı deşifre oldu! Vatandaşın tüm mahremini çeteye sunmuşlar

Polislerin kirli ağı deşifre oldu: Sana ödeme çıktım
Üç beş beğeni için yaptığı rezilliğe bakın! Şu görüntüyü izlerken utandık

Şu görüntüyü izlerken utandık