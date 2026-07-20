Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC'ye geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılında, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geldi.

Yılmaz'ı, Ercan Havalimanı'nda, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve diğer ilgililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM Başkanvekili Celal Adan, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, AK Parti grup başkanvekilleri Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Bahadır Yenişehirlioğlu, AK Parti genel başkan yardımcıları Hayati Yazıcı, Mustafa Demir, Belgin Uygur, Hasan Basri Yalçın, Ömer İleri, Kürşad Zorlu, Yeniden Refah Partisi genel başkan yardımcıları Doğan Bekin ve İbrahim Gök, Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Emin Serin de KKTC'ye geldi.