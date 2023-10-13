Cevdet Yılmaz: İşgal edilmiş bölgelerdeki hadiseler hepimiz için üzüntü verici

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalara ilişkin "İşgal edilmiş bölgelerdeki hadiseler hepimiz için son derece üzüntü verici. Bunun da en kısa sürede ortadan kalkmasını temenni ediyorum. Başkenti Kudüs olan, Doğu Kudüs olan Filistin Devleti'nin kendi ayakları üstünde durur bir şekilde hayata geçmesi bu işin köklü çözümüdür" dedi.

Bir dizi ziyaret için Van'a gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Van Ferit Melen Havalimanı'nda Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, AK Parti Van milletvekilleri Burhan Kayatürk, Kayhan Türkmenoğlu, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, ilçe belediye başkanları, AK Parti İl Başkanı Emre Güray ve kurum amirleri tarafından karşılandı. İlk olarak Van Valiliğini ziyaret edip burada brifing alan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, daha sonra Edremit ilçesindeki bir otelde 'İş İnsanları Buluşması' toplantısına katıldı.

Yılmaz, toplantı öncesi kente yapılan yatırımlar ve gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bilgeye yapılan yatırımlara değinen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yatırımlara ve projelere sahiplenilmesiyle başarı sağlanabileceğini belirterek, "Dünyanın en iyi programına da sahip olsanız, en iyi projesini de yapsanız bir toplumsal sahiplenme ve siyasal sahiplenme yoksa işe yaramıyor. Kağıt üstünde kalıyor. Ancak toplumsal sahiplenmeyle ve siyasi sahiplenmeyle birçok proje hayata geçiriliyor. Biz bunu son 20 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde yaşayarak gördük. Bu vesileyle Van'ımıza Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını iletmek istiyorum" dedi.

'VAN, KAMU YATIRIMINDA 9'UNCU SIRADA'

Kamu yatırımları açısından en ayrıcalıklı illerden birinin Van olduğunu ve kentin bu yönde 9'uncu sırada olduğunu ifade eden Yılmaz, "Van, kamu yatırımlarından aldığı pay itibarıyla Türkiye'de 81 il arasında en fazla kamu yatırımı alan 9'uncu il konumundadır. Altyapıyla ilgili çok önemli gelişmeler sağlandı. Van'ın yolları, çevreyolu da inşallah seneye bitecek. Biyolojik arıtma tesislerinde elektrik üretilen katı atık depolama tesislerine varıncaya kadar, yeni projeler de gündemde. Bir taraftan enerji, jeotermal, güneş çeşitli yeni fikirler, yeni projeler de önümüzde. Bir taraftan da sanayide önemli gelişmeler var. 2 tane organize sanayi bölgemiz var. Van'daki merkezde 9 bine aşkın insanımız, aş, iş sahibi" diye konuştu.

'FİLİSTİN DEVLETİ'NİN KENDİ AYAKLARI ÜSTÜNDE DURUR BİR ŞEKİLDE HAYATA GEÇMESİ BU İŞİN KÖKLÜ ÇÖZÜMÜDÜR'

İsrail ile Filistin arasında yaşanan çatışmalara değinen Yılmaz, sorunun 2 devletli yapıyla çözülebileceğini söyledi. Yılmaz, "Bölgemizde maalesef birtakım gerilimler yaşıyoruz. Bazı endişe verici hadiseler yaşıyoruz. Bu vesileyle bir kez daha üzüntülerimizi belirtmek isterim. Özellikle Filistinli kardeşlerimizle ilgili yaşananlar. İşgal edilmiş bölgelerdeki hadiseler hepimiz için son derece üzüntü verici. Bunun da en kısa sürede ortadan kalkmasını temenni ediyorum. Bir taraftan bu gerilime, ateşe benzinle yaklaşanlar, gerilimi tırmandıranlar ve tek yönlü yaklaşanlar var. Bir taraftan da bölgenin en tecrübeli ve dirayetli lideri olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın basiretli bir yaklaşımı var. Gerilimi düşürmeye ve insani olarak hadiseye bakmaya dönük diplomasinin yine tüm kanallarını devreye sokarak barış, huzur sağlamaya dönük yaklaşımı var. İnşallah bu galip gelecektir. Uzun vadeyle buradaki sorunun çözümü çok açık ve nettir. İsrail'in ve bir iki devletli bir yapının oluşması başkenti Kudüs olan, Doğu Kudüs olan Filistin Devleti'nin kendi ayakları üstünde durur bir şekilde hayata geçmesi bu işin köklü çözümüdür. Ümit ediyoruz ki aklıselimle ilerlenir" dedi.

Yılmaz, İnsani Yardım konusunda da çalışmaların sürdürüldüğünü belirterek, "İnsani yardım malzemesi taşıyan uçaklarımız Mısır'a ulaştı. Bugün Dışişleri Bakanımız da Mısır'da. Yine bölgedeki ülkeler başta olmak üzere, uluslararası camiayla da iş birliği içinde, istişare içinde insani desteğimizi de sürdürmeye devam edeceğiz. Bu bölgede barış ve huzur oluştuğu zaman, aslında bölgedeki tüm toplumlar için, tüm devletler için refah oluşacaktır. Kafkaslar için de bu böyle, Balkanlar için de böyle, Orta Doğu için de böyle. Bu anlamda Türkiye'nin bütün bölgesinde huzuru, güveni oluşturmak için bir gayret içinde olduğunu tekrar ifade etmek isterim" diye konuştu.

'HUZUR VE GÜVEN ORTAMI GÜÇLÜ HALE GELMİŞ DURUMDA'

'Huzur ve güven ortamı çok güçlü hale gelmiş durumda. Van'ımız gayet sakin, asayişin son derece güçlü olduğu bir güvenli bir ilimiz' diyen Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Güvenliğin olmadığı yerde ne demokrasi oluyor ne ekonomi oluyor. Temel hak ve hürriyetlerinin kullanımı da ekonomik kalkınma da huzur ve güven ortamıyla kucakla ilgili. Bundan sonra hepimize düşen özel sektörün daha büyük ölçekli, daha nitelikli yatırımlarını bölgemize kazandırmak, ilimize kazandırmak olmalı diye düşünüyorum. Bu ülkenin birliği, beraberliği için bütün farklılıklarımızı da zenginlik olarak görün. Demokratik bir ortamda kalkınmamıza güç vermeliyiz, ivme vermeliyiz. Bunu da hep birlikte başarıyoruz. Başarmaya da devam edeceğiz inşallah."

Açıklamanın ardından toplantı, basına kapalı olarak devam etti.