Cevdet Yılmaz'dan 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı mesajı

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın (GKK) 47'nci, Türk Mukavemet Teşkilatı'nın 65'inci ve Osmanlı Devleti'nin Kıbrıs'ı fethinin 452'nci yıl dönümü olan '1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı' vesilesiyle mesaj yayınladı. Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Kıbrıs'ın Fethinin 452'nci, Türk Mukavemet Teşkilatı'nın kuruluşunun 65'inci, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluşunun 47'nci yılı olan 1 Ağustos Kıbrıs Türk halkının Toplumsal Direniş Bayramı kutlu olsun. Geçmişimizden aldığımız ilhamla KKTC'li kardeşlerimizin her zaman yanında olacağız. Kahraman ecdadımızı rahmet ve minnetle yad ediyorum' ifadelerine yer verdi.