Cevdet Yılmaz: 2026'da reformlara ağırlık vermek istiyoruz

İL DANIŞMA MECLİS TOPLANTISI'NA KATILDI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclis Toplantısı'na katıldı. Programda, AK Parti Bingöl milletvekilleri Feyzi Berdibek ve Zeki Korkutata, AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, AK Parti İl Başkanı Yılmaz Seven, belediye başkanları ve partililer de yer aldı. Burada konuşan Yılmaz, AK Parti'nin bir hareket olduğunu belirterek, "AK Parti sıradan bir parti değil, ülkemizin çok eskilere giden birikiminin bugünkü dönemde kendisini ifade etmiş biçimdir. Hiçbir karşılık beklemeden, gönülden, vaktini, enerjisini bu davaya veren, koşturan tüm teşkilat mensuplarına en derin hürmetlerimizi sunuyoruz. Kuruluşundan bugüne Türkiye'de ve Bingöl'de teşkilatlarda hizmet sunan herkesi selamlıyoruz, her kademede görev yapan partililere şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

'TÜRKİYE YÜZYILI'NI AK PARTİ İNŞA EDECEK'

AK Parti'nin devletle milleti kucaklaştırdığını belirten Yılmaz, "AK Parti geçmiş değerlerimizle, mirasımızla, medeniyetimizle bugünkü dünyayı, modern dönemi birleştirmiştir. Bu ikisini birbirinin zıttı, birbirini dışlayan meseleler olarak görmemiştir. Tam aksine sağlam bir tarih ve medeniyet şuuruna sahip bir toplumun çok daha hızlı bir şekilde modern hayatın gereklerine uyabileceğini, güçlenebileceğini, kalkınabileceğini göstermiştir. AK Parti, bu milletin hareketidir, bu milletin hareketi olmaya devam edecektir. Nasıl ki son 23 yılda büyük dönüşümlere, değişimlere imza attıysa, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve sizlerle, bütün bu kadrolarımızla 'Türkiye Yüzyılı'nı da AK Parti inşa edecektir, Cumhur İttifakı inşa edecektir" diye konuştu.

'2026 YILINDA DEPREMİN YÜKÜ HAFİFLEYECEK'

Türkiye'nin son 23 yılda her alanda ilerleme kaydettiğini ifade eden Yılmaz, "Çıta yükseldi, bu çıtayı siz yükselttiniz, AK Parti yükseltti. Bu bizim başarımız. Bu bizim başarımız olduğu kadar da imtihanımız. Şimdi bu çıtaya göre siyaset yapmamız lazım. Bu yüksek beklentileri karşılayacak şekilde çalışmamız, koşturmamız lazım, onu da yapıyoruz. 2023 yılında büyük bir deprem yaşadık. Özellikle Hatay'da gördüğümüz manzaralar. Şunu söylüyorlardı, 'Bu enkaz bile birkaç seneye zor kalkar.' Koca koca şehirler yıkıldı. Kolay değil. O tarihten bugüne gerekli bütün tespitler yapıldı, enkazlar kaldırıldı, alanlar belirlendi, planlamalar yapıldı. Geçen ben de katıldım, o sevince ortak oldum, 455 bininci konutumuzu hak sahiplerine teslim ettim. Dünyada bunun bir örneği yok. Dünyanın en büyük şantiyesi, 200 bin insan çalışıyor o şantiyede. Bugünkü fiyatlarla 90 milyar dolar para harcadı devlet bu işe, dile kolay. En gelişmiş dediğimiz ülkeleri bile sarsabilecek bir rakam ama çok şükür güçlü bir liderlikle, siyasi istikrarla, kararlı bir yönetimle bunları başardık. Bu sene artık aşağı yukarı sonuçlanacak. 2026 yılında deprem yükü hafifleyecek. Bu şehirlerimizi geleceğe çok daha dirençli, güçlü bir şekilde hazırlamış olacağız. Bunu en iyi bilen illerden biri de Bingöl" dedi.

'İNSANCA YAŞANABİLEN BİR TÜRKİYE'Yİ HEP BERABER İNŞA ETTİK'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda açılan ateş sonucu şehit olan polislere rahmet diledi. Konuşmasında AK Parti iktidarları döneminde yapılan en önemli kazanımın Türkiye'nin demokrasi ve insan hakları açısından uluslararası arenada ilerlemesinin sağlanması olduğunu belirten Bakan Tekin, şöyle konuştu:

"İnsanlar etnik ve dini kimliğinden dolayı ötekileştiriliyordu. İnsanlar ana dillerini konuşma hakkından mahrumdular. Ahmet Kaya'nın başına gelenleri hatırlıyorsunuz değil mi? Bunlar milattan önce olmadı. Bunlar AK Parti iktidarının hemen öncesinde yaşadığımız şeylerdi. Bugün ise insanların ana dilleri dahil etnik ve dini kimliklerini özgürce yaşayabilecekleri, insanca yaşanabilen bir Türkiye'yi hep beraber inşa ettik. Bu çalışmaları yaparken Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi, talimatları ve takibi, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın bu konudaki destekleri, AK Parti teşkilatlarının ve Türk milletinin desteği, duaları hep yanımızda oldu. O yüzden milletimize, sizlere çok teşekkür ediyorum. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın inşallah."

Aziz ÖNAL/BİNGÖL,