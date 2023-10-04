Çetin'e Nizip ve Oğuzeli'nde coşkulu karşılama

AK Parti Gaziantep İl Başkan Murat Çetin ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri, Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı ile beraber AK Parti Nizip İlçe Başkanlığı'na atanan Av. Muharrem Cankesen ve İlçe Yönetim Kurulu üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Ak Parti Gaziantep İl Başkan Murat Çetin ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri, Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı ile beraber AK Parti Nizip İlçe Başkanlığı'na atanan Av. Muharrem Cankesen ve İlçe Yönetim Kurulu üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. Nizip ilçe Teşkilatı tarafından AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin'e şölen havasında bir karşılama töreni yapıldı.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı ile birlikte Nizip İlçe Başkanı Av. Muharrem Cankesen'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunan İl Başkanı Çetin, 31 Mart Yerel seçim çalışmalarının startını vermiş olduklarını söyledi. AK Parti Nizip ilçe Başkanlığı'n da İlçe Yönetimine konuşan AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin, Türkiye Yüzyılı hedefleri, 2002 ruhu ve heyecanı ile yol alacaklarını ifade ederek, yerel seçim çalışmalarıyla ilgili ise, "Tam 22 yıldır AK Parti'de Reisimizin, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında nasıl durduysak, 22 yıl önceki ruh ve ilk heyecanımızla yine buradayız" dedi.

Başkan Çetin, "Ben makam ve mevkilerin Allah'tan geldiğine inanan biriyim. Başkanlarla İlgili Çalışmayı Genel merkezimiz yapıyor. İyi mi yoksa daha iyisi var mı diye bakılıyor. Bu konuda da Gaziantep'te ki Belediye Başkanlarımız Allah'a bin şükür örnek teşkil ediyor" dedi.

"Son depremzede evine geçene kadar uyku bize haram"

Deprem sonrası Nizip'te yapılan çalışmalarla ilgili Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı'dan bilgi alan Başkan Çetin, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Depremin yaralarını sarmak için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Konteynerda kalan son bir depremzede evine, sıcak yuvasına kavuşana kadar bizlere uyku haram olsun" şeklinde konuştu.

"Nizip gelişmeye devam ediyor"

Nizip Belediye Başkanı Mehmet SARI, Nizip ilçesinde devam eden çalışmalarını ise şöyle anlattı; "Yavuz Sultan Selim Köprülü Kavşağı, Adliye Sarayı ve Otogar arası köprülü kavşağı, Bisiklet yolu çalışması, ulaşım alt yapısı, Cami ve Sosyal tesisi yapım onarımı,400 yataklı Nizip devlet hastanesi, yeni stadyum, Fıstık kent ve TOKİ projelerimiz ise devam ediyor dedi, biten projelerle ilgili ise Millet bahçesi, Demir yolları taş köprü, sanayi enerji yatırımı, köprüler, ikinci yüzme havuzu, raybüs ve taziye evleri de biten projelerimiz arasındadır" ifadelerine yer verdi.

Oğuzeli İlçe Teşkilatı ziyareti

Ak Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri ziyaretlerine Nizip sonrası Oğuzeli İlçe Teşkilatı ile devam ettiler. AK Parti Oğuzeli ilçesi haftalık Olağan toplantısına katılan Başkan ÇETİN, Oğuzeli ile ilgili istişarelerde bulundu. AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin, Oğuzeli ziyaretinde Türkiye Yüzyılına dikkat çekerek, "Hep Yeni hep ileri diyoruz artık. Cumhurbaşkanımızın da bahsettiği gibi bizim de toplantılarımızda yer verdiğimiz üzere yenilenmekten ama yenilenirken de bu partiye emek vermiş hiçbir arkadaşımızı kardeşimizi arkada bırakmadan, onların bilgisinden, tecrübesinden, yaşından, geçmiş dönem siyasi yaşantılarının bir sonraki nesille de devredecek kadar da erdeme sahibiz" dedi.

"Millet ittifakı masası dağıldı"

Başkan Çetin, Millet ittifakı paydaşlarının yer aldığı Altılı Masa'ya dikkat çekerek, "Millet ittifakı paydaşları Masanın altında kaldılar, Birbirlerine düştüler. Peki, bunlar neyin eseri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, dimdik durmasının ve milletimizin hizmet edene sahip çıkmasının eseridir" şeklinde konuştu.

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin, "Biraz ekonomik sıkıntılar olabilir ama bu dünya genelinde olan bir sıkıntıdır. Onunla ilgili çalışmalarda devam ediyor. Dünya genelinde ekonomik sıkıntılar sürerken bunun üzerine bizde bir de deprem gerçeği var. Milyarlarca dolar maliyeti olan ve binlerce insanımızın hayatını kaybettiği bu depremde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın deprem bölgeleri için her türlü çalışmayı yaptıklarını ve özellikle bu bölgelerin arkasında dimdik ayakta duruyor" diye konuştu.

Oğuzeli İlçe başkanı Hilmi Özbudak ve yönetimi ile Oğuzeli esnafını da ziyaret eden İl Başkanı Çetin, esnafın ve Oğuzeli halkının dilek ve önerilerini dinledi. - GAZİANTEP