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Cengiz Çandar, 7 yıl sonra Türkiye'ye geldi ve milletvekili oldu

Politika Haberleri

Stockholm Üniversitesi Türkiye Çalışmaları Enstitüsü'nün davetiyle Mayıs 2016'da İsveç'e giden Cengiz Çandar, HDP yönetiminden gelen teklifi kabul ederek Yeşil Sol Parti listesinden milletvekili adayı olmuştu. 7 yıl sonra Türkiye'ye dönen Çandar, 14 Mayıs'ta Diyarbakır'da alınan oylarla Yeşil Sol Parti listesinden meclise girdi.

Türkiye seçimlere giderek siyasi tercini yaptı. Halkların Demokratik Partisi'nin kapatılma ihtimaline karşın, 28. dönem milletvekili seçiminde Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi adıyla seçime girdi. Aday listesinde yer alan gazeteciler Cengiz Çandar Diyarbakır'dan, Hasan Cemal ise İstanbul 2. Bölge 3. sıradan milletvekili adayı gösterildi.

Cengiz Çandar, 7 yıl sonra Türkiye'ye geldi ve milletvekili oldu

GAZETECİ HASAN CEMAL SEÇİLMEDİ

Hasan Cemal Meclis'e giremezken, Cengiz Çandar Diyarbakır milletvekili olmaya hak kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre; İstanbul'da Yeşil Sol Parti 8 milletvekili çıkardı.

Haberler.com / Beşir Ariz - Politika

Cengiz Çandar Hasan Cemal Politika Haberler

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Yorumlar (2)

süleyman aslan:

Çok da gereği yok bu ülke için

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süleyman aslan:

Keşke İsveç'te kalsaymış...

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