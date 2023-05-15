Cengiz Çandar, 7 yıl sonra Türkiye'ye geldi ve milletvekili oldu

Türkiye seçimlere giderek siyasi tercini yaptı. Halkların Demokratik Partisi'nin kapatılma ihtimaline karşın, 28. dönem milletvekili seçiminde Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi adıyla seçime girdi. Aday listesinde yer alan gazeteciler Cengiz Çandar Diyarbakır'dan, Hasan Cemal ise İstanbul 2. Bölge 3. sıradan milletvekili adayı gösterildi.

GAZETECİ HASAN CEMAL SEÇİLMEDİ

Hasan Cemal Meclis'e giremezken, Cengiz Çandar Diyarbakır milletvekili olmaya hak kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre; İstanbul'da Yeşil Sol Parti 8 milletvekili çıkardı.