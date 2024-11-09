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Cemil Tugay'dan Bakan Kurum'a 'Körfez' tepkisi: Biz bile kirletmiş olsak bakanlığa ait değil mi?

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Körfezdeki kirlilik sebebiyle eleştirilerin odağına oturan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Murat Kurum'a tepki gösterdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda devam eden bakanlığın bütçe görüşmelerinde eline aldığı su şişesi ile İzmir Körfezi'nde yaşanan kirliliğe dikkat çekti.

Cemil Tugay'dan Bakan Kurum'a 'Körfez' tepkisi: Biz bile kirletmiş olsak bakanlığa ait değil mi?

Kurum, körfezde balıkların öldüğünü ifade ederek İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni elinde bulunduran CHP'ye yüklendi.

TUGAY'DAN YANIT GELDİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, yaşananlara ilişkin açıklama yaparak Bakan Kurum'a yanıt verdi. İzmir Körfezi'ni kirlilikten arındırmak için çabaladıklarını dile getiren Tugay, bakanlığa bazı sorular yöneltti.

"KİRLİLİĞİN TEMİZLENMESİ GÖREVİ BAKANLIĞA AİT DEĞİL Mİ?"

Tugay'ın soruları şu şekilde:

  • Neden hiçbir tarama faaliyetinde bulunmuyor. Bu yaşanan kirliliğin temizlenmesi görevi biz bile kirletmiş olsak bakanlığa ait değil mi?
  • Başta 4. Faz olmak üzere körfezin temizliğine etki edecek büyük projelere dair 5,5 milyar TL'lik kredi için neden izin verilmiyor? (Toplamda 9 milyar TL bekleyen)
  • Gediz'den, Liman'dan, Tersane'den ve Organize Sanayi Tesislerinden gelen kirlilik için neden bir önlem almıyor?
Cemil Tugay'dan Bakan Kurum'a 'Körfez' tepkisi: Biz bile kirletmiş olsak bakanlığa ait değil mi?
Haberler.com / Umut Halavart - Politika
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