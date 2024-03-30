Üye Girişi
Haberler

Cemaatten atılan Cübbeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsmailağa ziyareti sonrası isyan etti

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsmailağa Cemaati'nin tüm bağlarını kopardığını açıkladığı, kamuoyunda ' Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç'ı ziyaret etmesi sonrası açıklamalarda bulundu. Ünlü, "Ey İsmailağa! Tayyip Bey beni değil sizi ziyarete geldiği halde şu saat olmuş seçime saatler kalmış hâlâ reylerin Cumhur İttifakı'na verilmesi gerektiği hakkında bir açıklamanız yok" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE MURAT KURUM'DAN İSMAİLAĞA ZİYARETİ

Türkiye'nin kilitlendiği yerel seçimlere artık saatler kalırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, İsmailağa cemaati lideri Hasan Kılıç'ı ziyaret ederek "hayır duası" aldı.

Cemaatten atılan Cübbeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sonrası isyan etti: Şu saat olmuş açıklamanız yok

CÜBBELİ: ŞU SAAT OLMUŞ BİR AÇIKLAMANIZ YOK

Ziyarete ilişkin kamuoyunda ' Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, bir paylaşımda bulundu. Ünlü, şunları söyledi: "Ey İsmailağa! Tayyip Bey beni değil sizi ziyarete geldiği halde şu saat olmuş seçime saatler kalmış hâlâ reylerin Cumhur İttifakı'na verilmesi gerektiği hakkında bir açıklamanız yok. Ben Allah için ve DEM'cilerin güçlenmemesi için Cumhur İttifakı'na alenî destek vermekle yetinmedim, Saadet ve Yeniden Refah gibi partilere de bu seçim itibariyle teröristlerin kazanmasına yol açacağı için rey vermenin caiz olmadığını beyân ederek bu kadar insanların sövüp saymalarına maruz kalmayı göze aldım. Siz hâlâ milli ve dînî duruşunuzu bugün bu saate kadar sergileyemedinizse ne zaman sergileyeceksiniz? İnsan: 'buna mânî olan nedir?!' diye düşünmüyor değil!"

Cemaatten atılan Cübbeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sonrası isyan etti: Şu saat olmuş açıklamanız yok

NE OLMUŞTU?

Mahmut Ustaosmanoğlu vefat ettikten sonra İsmailağa cemaatinde şeyhlik hakkının kendisinde olduğunu iddia eden Cübbeli Ahmet Hoca,geçtiğimiz günlerde bir video yayınlayıp cemaatin ileri gelenlerine çarşamba akşamına kadar süre vermişti. Süre henüz bitmeden İsmailağa cemaati, Cübbeli Ahmet ile tüm bağlarını kopardığını açıkladı.

CUMHUR İTTİFAKI'NA OY İSTEMİŞTİ

İsmailağa Cemaati'nden kovulan Cübbeli Ahmet, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim öncesi tartışma yaratacak bir çıkışta bulunmuştu. Cübbeli, "Şu anda Cumhur İttifakı'nın dışındaki Yeniden Refah, Saadet vb. adaylarına özellikle İstanbul, Ankara gibi kazanamayacakları kesin ama Cumhur İttifakı'na kaybettirip CHP'yi, DEM'i teröristleri kazandıracağı kuvvetle muhtemel olan yerlerde bunlara oy vermek caiz değildir" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Politika

Cübbeli Ahmet Hoca 3.Sayfa Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Seçim günü hava nasıl olacak? 31 MART HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Oy verme işlemi saat kaçta başlayacak? 31 Mart Pazar günü oy verme saati kaç? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 30 Mart 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 30 Mart 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 30 Mart 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 30 Mart 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 30 Mart 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 30 Mart 2024 Ankara su kesintisi listesi! 31 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 31 Mart Pazar burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 30 Mart GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Yaban Çiçekleri nerede çekiliyor? Yaban Çiçekleri dizisi hangi şehirde, semtte çekiliyor? Sandık görevlisi ücreti nereden alınır 2024? Sandık görevlisi ücreti nereden ödeniyor? Ramazan Bayramı tatili ne zaman? Ramazan Bayramı tatili ayın kaçında, hangi tarihte? Napoli - Atalanta maçı hangi kanalda, saat kaçta? Napoli - Atalanta maçı nereden izlenir? Tarsus Belediyesi hangi parti? Tarsus Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir?
500

Yorumlar (3)

Narter Nart:

Hoca Efendi. Yalnız Allah' a inanır ve o kulluk ederiz... Boşver... Yap ibadetini yap hayrını...Siyaset tehlikelidir. Allah göstermesin. Dini, imanı bile alır..

28
4
yanıtYanıtla
Ömer:

Fetö'den daha tehlikeli tarikat ve cemaat İsmailağa tarikatıdır.

7
3
yanıtYanıtla
Murat işlek:

Aynen kardeş ağzına sağlık iyi demişsin

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title