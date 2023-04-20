Çelik'ten, kadınlara istihdam sözü

Ak Parti Erzurum Milletvekili Adayı Av. Ayşe Deniz Çelik, Yakutiye İlçesi'nde Rabiana Mahallesi ve Taşmağazalar esnafına ziyaret gerçekleştirdi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü çalışanlarını da ziyaret eden Çelik, Tebrizkapı Sanat Çarşısı'nda Erzurum Kadın Kooperatifinde kadınlarla sohbet etti. MNG AVM ve Taşmağazalar semtinde esnaf ziyareti gerçekleştiren Milletvekili Adayı Çelik, Rabiana mahallesinde seçmen taramasına katıldı. Toplantılarda kadınlara seçmenlere istihdam müjdesi veren Milletvekili Adayı Av. Ayşe Deniz Çelik, yeni dönemde AK Parti ile kadınların tüm olanaklardan faydalanmaları için seferber olacaklarını söyledi. Çelik: "Hanım kardeşlerimizin istihdam ve iş geliştirme süreçlerini kolaylaştıracak, e-ticaret platformlarında yer almalarını teşvik edeceğiz" dedi.

Milletvekili Adayı Av. Ayşe Deniz Çelik, 2002 yılıyla başlayan AK Parti iktidarları boyunca kadının, siyaset, eğitim ve kamu başta olmak üzere kadınlara her alanda sağlanan istihdamına dikkat çekti. Siyasette ve özellikle parlamentoda en çok kadın vekili olan partinin ise AK Parti olduğunu hatırlatan Çelik, "Kadınlarımızın işgücüne katılım oranları 2002 yılında yüzde 27.9 iken 2022 yılında yüzde 34 bu yıl ise hedeflenen oran yüzde 38'dir. Kamuda çalışan kadın oranımız ise 2010 yılında yüzde 34.2 iken 2020 yılında yüzde 40.3'e çıkmıştır. Partimiz her kategoride olduğu gibi kadınlara olan pozitif ayrıcalıkta da yine zirve yapmıştır. 2023 seçimlerinden sonrada bu durum artarak devam edecektir" dedi. - ERZURUM