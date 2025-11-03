Haberler

Çekya'da Popülist Parti ANO ile Aşırı Sağcı Partiler Koalisyon Anlaşması İmzaladı

Çekya'da ANO partisi, Avrupa Birliği karşıtı Motoristler Partisi ve aşırı sağcı SPD ile koalisyon anlaşması imzalayarak yeni hükümeti kurmak için adım attı. ANO lideri Andrej Babis başbakanlık görevini üstlenirken, hükümet 200 sandalyeli parlamentoda 108 koltuğa sahip olacak.

Çekya'da popülist parti ANO, Avrupa Birliği (AB) karşıtı Motoristler Partisi, AB ve NATO karşıtı aşırı sağcı Özgürlük ve Doğrudan Demokrasi Partisi (SPD) koalisyon anlaşması imzaladı. Buna göre başbakanlık görevini ANO lideri, 2017-2021 yılları arasında da başbakanlık yapan milyarder Andrej Babis üstlenirken, parlamento başkanlığına ise SPD lideri Tomio Okamura aday gösterilecek.

Geçtiğimiz ay parlamento seçimlerinin yapıldığı Çekya'da bugün üç parti koalisyon anlaşması imzaladı. Çekya'nın en zenginlerinden Andrej Babis'in lideri olduğu ve seçimlerde yüzde 35 oy alan popülist parti ANO, AB karşıtı Motoristler Partisi ve bir diğer AB ve NATO karşıtı aşırı sağcı SPD ile koalisyon anlaşması imzaladı. Buna göre Andrej Babis başbakanlık görevini üstlenirken, partisi ise 8 bakanlık elde etti. Motoristler Partisi'ne 4 bakanlık, SPD'ye ise 3 bakanlık verildi. Koalisyon anlaşmasının imzalanmasının ardından açıklamalarda bulunan Andrej Babis, yeni kabinenin aralık ortasına kadar Cumhurbaşkanı Petr Pavel tarafından atanmasını umduklarını söyledi. Söz konusu anlaşmayla yeni koalisyon hükümeti 200 sandalyeli parlamentonun 108'ine sahip olurken, SPD lideri Tomio Okamura'nın parlamento başkanlığına seçilmesi için de yeterli sayıya ulaşıldı.

Yeni hükümetin göreve başlaması için 30 gün içinde parlamentodan güvenoyu alması gerekiyor. Çekya'da 3-4 Ekim'de düzenlenen parlamento seçimlerinde hiçbir parti tek başına hükümet kurabilmek için yeterli milletvekili sayısına ulaşamamıştı. Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel ise geçtiğimiz pazartesi günü seçim yarışını birinci sırada tamamlayan ANO'nun lideri Andrej Babis'e hükümeti kurma görevi vermişti. - PRAG

