Çekmeköy Belediyesi'nin duyarsızlığı ilçe halkını isyan ettirdi

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde artan başıboş köpek sayısı vatandaşları endişelendirmeye başladı. Sürü halinde gezen köpekler insanlara saldırırken; aileler çocuklarını okula göndermeye korkar oldu.

BELEDİYE ŞİKAYETLERE DUYARSIZ

İlçede yaşayan vatandaşlar, yaşadıkları sorunu defalarca Çekmeköy Belediyesi'ne bildirdiklerini ancak sonuç alamadıklarını belirtti. Vatandaşlardan biri, "Belediyenin sesimizi duyması için illa birine bir şey mi olması lazım?" diyerek tepkisini dile getirdi.

KADİROVA CADDESİ TEHLİKE NOKTASINA DÖNDÜ

Özellikle Kadirova Caddesi çevresinde başıboş köpeklerin sayısının kontrolsüz biçimde arttığı ve bazı vatandaşların saldırıya uğradığı ifade edildi. Veliler, çocukların sabahları okula giderken büyük korku yaşadığını, birçok ailenin ise çocuklarını araçla okula götürmek zorunda kaldığını dile getirdi.

BAŞKAN ÇERKEZ'İN PAYLAŞIMI TEPKİLERİ DAHA DA ARTIRDI

Tepkiler artarken, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez'in sosyal medya hesabından yaptığı "Çocuklarımızın güvenle oynayacağı, rahat nefes alacağı Susam Sokağı projemizin çalışmalarına başladık" paylaşımı vatandaşları daha da öfkelendirdi. Vatandaşlar, projeye göndermede bulunarak, "Önce sokakları güvenli hale getir, sonra çocuklara oyun sokağı yap" şeklinde yorumlar yaptı.