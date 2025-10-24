Haberler

Çekmeköy Belediyesi'nin duyarsızlığı ilçe halkını isyan ettirdi

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Çekmeköy Belediyesi'nin duyarsızlığı ilçe halkını isyan ettirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çekmeköy'de başıboş köpekler nedeniyle vatandaşlar endişeli. Özellikle Kadirova Caddesi çevresinde artan saldırılar yüzünden aileler çocuklarını okula göndermeye korkuyor. Vatandaşlar, şikayetlerine rağmen Çekmeköy Belediyesi'nin harekete geçmemesine tepki gösterirken, Başkan Orhan Çerkez'in "Susam Sokağı" projesi paylaşımı tepkileri daha da artırdı.

  • İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde başıboş köpek sayısı artıyor.
  • Başıboş köpekler insanlara saldırıyor ve çocuklar okula giderken korku yaşıyor.
  • Vatandaşlar Çekmeköy Belediyesi'ne yaptıkları şikayetlerden sonuç alamadı.
  • Kadirova Caddesi çevresinde başıboş köpek sayısı kontrolsüz biçimde arttı.
  • Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, Susam Sokağı projesinin çalışmalarına başladığını sosyal medyadan paylaştı.

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde artan başıboş köpek sayısı vatandaşları endişelendirmeye başladı. Sürü halinde gezen köpekler insanlara saldırırken; aileler çocuklarını okula göndermeye korkar oldu.

BELEDİYE ŞİKAYETLERE DUYARSIZ

İlçede yaşayan vatandaşlar, yaşadıkları sorunu defalarca Çekmeköy Belediyesi'ne bildirdiklerini ancak sonuç alamadıklarını belirtti. Vatandaşlardan biri, "Belediyenin sesimizi duyması için illa birine bir şey mi olması lazım?" diyerek tepkisini dile getirdi.

Çekmeköy Belediyesi'nin duyarsızlığı ilçe halkını isyan ettirdi

KADİROVA CADDESİ TEHLİKE NOKTASINA DÖNDÜ

Özellikle Kadirova Caddesi çevresinde başıboş köpeklerin sayısının kontrolsüz biçimde arttığı ve bazı vatandaşların saldırıya uğradığı ifade edildi. Veliler, çocukların sabahları okula giderken büyük korku yaşadığını, birçok ailenin ise çocuklarını araçla okula götürmek zorunda kaldığını dile getirdi.

Çekmeköy Belediyesi'nin duyarsızlığı ilçe halkını isyan ettirdi

BAŞKAN ÇERKEZ'İN PAYLAŞIMI TEPKİLERİ DAHA DA ARTIRDI

Tepkiler artarken, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez'in sosyal medya hesabından yaptığı "Çocuklarımızın güvenle oynayacağı, rahat nefes alacağı Susam Sokağı projemizin çalışmalarına başladık" paylaşımı vatandaşları daha da öfkelendirdi. Vatandaşlar, projeye göndermede bulunarak, "Önce sokakları güvenli hale getir, sonra çocuklara oyun sokağı yap" şeklinde yorumlar yaptı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarısezgin sucin:

chp geldi cekmeköy çöp oldu

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÇelik Mustafa:

Lim'in platformuna ve işlem sinyallerine güvenmek verdiğim en iyi karardı. Aylar sonra bile hala harika sonuçlar veriyorlar, 284.000 dolar kâr elde ettiler. Rehberlik ve strateji için bugün Telegram'dan (mudiatrading) kendisine mesaj gönderin.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump 'Yakında kara operasyonu olacak' dedi, Venezuela 72 saatlik tatbikat başlattı

Trump'ın "Kara harekatı başlatacağız" dediği ülkeden karşı hamle geldi
Soğuk Savaş soruşturmasında Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz'e tahliye

Soğuk Savaş soruşturmasında iki isim için karar verildi
Korku evinde darp edilen kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Hala titriyorum

Korku evinde darp edilen kadın yaşadığı dehşeti böyle anlattı
Vatikan'da 5 asır sonra bir ilk! İngiliz Kralı, Papa ile dua etti

Vatikan'da tarihi görüntü! 500 yıl sonra bir ilk yaşandı
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'a casusluk soruşturması

İmamoğlu'na casusluk soruşturması! Ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Trump 'Yakında kara operasyonu olacak' dedi, Venezuela 72 saatlik tatbikat başlattı

Trump'ın "Kara harekatı başlatacağız" dediği ülkeden karşı hamle geldi
Soğuk Savaş soruşturmasında Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz'e tahliye

Soğuk Savaş soruşturmasında iki isim için karar verildi
Stoltenberg'in unutamadığı mısır anısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu

Dünya gündemine oturan mısır anısı Erdoğan'a soruldu! Yanıtı olay
Milyonlarca öğrenciye sürpriz! Sınav sistemi sil baştan değişiyor

Milyonlarca öğrenciye sürpriz! Sınav sistemi sil baştan değişiyor
Büyük gurur! Takımlarımız yine şov yaptı, ülke puanı uçtu

Büyük gurur! Takımlarımız yine şov yaptı, ülke puanı uçtu
Yabancı kadını dakikalarca takip etti! 'Ama siz evlisiniz?' sorusuna verdiği yanıt skandal

Dakikalarca takip etti! Evli adamın niyeti mide bulandırdı
Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için 'O olmasaydı kazanamazdık' diyor

Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için "O olmasaydı kazanamazdık" diyor
Türkiye'nin 85 yıllık gıda devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin 85 yıllık gıda devi konkordato ilan etti
Stuttgart maçında tekme yiyen Fenerli yıldızın son hali inanılmaz

Fenerli yıldızın son hali
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.