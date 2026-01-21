TBMM NATO PA Türk Delegasyonu Başkanı Çavuşoğlu, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

TBMM NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansının (AA) 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğraflarının yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Çavuşoğlu, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Y. M. Al-yaqoubi'nin "Beslenme sorunu yaşayan Gazzeli kız çocuğunun sağlık durumu kötüleşiyor" ve Ali Jadallah'ın "Gazze'de beslenme sorunu yaşayan Yezen'in sağlık durumu kötüleşiyor" fotoğraflarını oylayan Çavuşoğlu, "Portre" kategorisinde Gerald Anderson'ın "Yüz aynası" ve Şebnem Coşkun'un "Sarmanla sarılan" karelerini seçti.

Mevlüt Çavuşoğlu, "Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi" ve Erçin Ertürk'ün "Güneşten kopan", Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Alper Tüydeş'in "Keyfi yerinde" karesine oy verdi.

"Spor" kategorisinde Cem Genco'nun "Çamur rugbisi" ile Mehmet Futsi'nin "Yüzücü" fotoğraflarını tercih eden Çavuşoğlu, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Harun Özalp'in "Yağmur altında, keyfi yerinde", Ömer Taha Çetin'in "Ay seferi" ile Valeria Mongelli'nin "Sevgi hortumu" karelerini oyladı.

Oylamaya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Çavuşoğlu, "Fotoğraflar çok güzel. Birden fazla seçmek durumunda kaldım. Tüm arkadaşları tebrik ediyorum. Gerçekten çok emek var." diye konuştu.

Oylama 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.