Canlı yayında sert tartışma! Sinan Burhan sordu, Dursun Çiçek cevap veremedi

TV100'de dün akşam yayınlanan programda, terör örgütünün silah bırakması konusu üzerinden Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan ile eski CHP milletvekili Dursun Çiçek arasında tartışma yaşandı.

"SİLAH BIRAKILMASINDAN RAHATSIZ MI OLUYORSUNUZ?"

Sinan Burhan, Çiçek'e 31 Mart seçimleri öncesinde HDP seçmenine yönelik açıklamalarını hatırlatarak, "O dönem PKK'ya silah bırak çağrısı yapmadan HDP seçmeninin oyunu istediniz. Şimdi silah bırakılmasından rahatsız mı oluyorsunuz?" dedi.

"BİZ SEÇİM KAZANMAK İÇİN İTTİFAK YAPTIK"

Dursun Çiçek ise seçim süreçlerinde ittifakların olabileceğini ifade ederek, "Biz seçim kazanmak için ittifak yaptık, bu yapılabilir" açıklamasında bulundu. Burhan "Diyarbakır'da hendek kazanlara özgürlük savaşçısı diyenler bugün PKK'nın silah bırakmasından rahatsız oluyorlar" dedi.