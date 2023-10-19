Çankırı'da gerçekleştirilen AB'ye Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu toplantısında IPARD Programı ve AB hibeleri konuları ele alındı. Toplantıda, Şabanözü ilçesindeki meyve kurutma tesisi, mantar üretim çiftliği ve Eldivan ilçesindeki kırsal turizm tesisi, ahşap el sanatları üretim tesisi ve süt çiftliği ziyaret edildi.

Çankırı'da AB'ye Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı öncesi kaymakamlar, il müdürleri ve kurum temsilcilerinin de yer aldığı kurul üyelerine IPARD Programı ile Avrupa Birliği tarafından desteklenen işletmelere yönelik gezi programı düzenlendi.

Bu kapsamda Şabanözü ilçesinde yer alan meyve kurutma tesisi ve mantar üretim çiftliği kurul tarafından gezildi. Programın faydalanıcıları tarafından AB hibeleri ve IPARD Programının sağladığı katkılar kurul üyelerine aktarıldı.

LEADER yaklaşımı kapsamında yine IPARD Programı ile yüzde 100 hibe desteği alan Şabanözü - Eldivan Yerel Eylem Grubu Derneği kurul tarafından ziyaret edildi. Dernek yönetim kurulu başkanı ve çalışanları tarafından gerçekleştirilen faaliyetler ve çalışmalar hakkında kurula bilgi verildi. Yerel eylem grubunun devam eden IPARD Programlarında yapmayı planladığı faaliyetlere ilişkin bilgi paylaşıldı. Yerelde yaşayan halkın harekete geçirilmesi, tabanda karşılaşılan güçlüklerin yine yerel halk tarafından çözümünün geçekleştirilmesi için verilen hibe destekleri kapsamında yapılabilecekler değerlendirildi.

Daha sonra Eldivan Kaymakamlığında Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar başkanlığında düzenlenen toplantıda IPA ve IPARD III Programı hakkında detaylı sunumlar gerçekleştirildi. Kurul üyeleri toplantı akabinde Eldivan ilçesinde IPARD Programı ile desteklenmiş bir kırsal turizm tesisi, bir ahşap el sanatları üretim tesisi ve bir süt çiftliğini ziyaret etti.

TKDK Çankırı İl Koordinatörlüğü'nden yapılan açıklamada, IPA 3 kapsamında aday ve potansiyel aday ülkelere 2021-2027 yılları arasında kullandırılmak üzere 14,2 milyar avronun tahsis edileceği, tüm başlıklarda Avrupa Birliği hibelerinden üst düzeyde yararlanmak için Çankırı'da çalışmalar başlatıldığı bildirildi