Canik'te 'Afet İşleri Müdürlüğü' kuruluyor

Samsun'un Canik Belediyesi, bünyesinde profesyonel arama ve kurtarma ekiplerinin yer alacağı "Afet İşleri Müdürlüğü" kuruyor.

Canik Belediye Meclisi 2023 Yılı Mayıs Ayı Dönemi 1. Birleşim 1. Oturum Toplantısı Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı başkanlığında gerçekleşti. Gündem maddelerinin belediye meclisinde görüşülerek karara bağlandığı toplantıda, maddeler içerisinde yer alan Canik Belediyesi bünyesinde ülkede ve dünyada yaşanabilecek doğal afetlere hızla müdahale edilmesi, tam donanımlı profesyonel arama ve kurtarma personellerinin yetiştirilmesi ve toplumda afet bilinci oluşturulmasına yönelik eğitim çalışmalarının gerçekleştirileceği Afet İşleri Müdürlüğü kurulması kararı oy birliği ile kabul edildi. Başkan İbrahim Sandıkçı, ülkede 6 Şubat günü meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin, yaşanan farklı doğal afetlerin toplumda afet bilinci oluşturulması gerekliliğinin önemini bir kez daha gösterdiğini söyledi.

Afet bilinci eğitimi verilecek

Ülkenin deprem kuşağında yer aldığını, deprem ve yaşanabilecek farklı türde doğal afetlere karşı toplumda afet bilincinin oluşturulmasının önemine işaret ettiği konuşmasında Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Ülkemizin deprem kuşağında yer alması ve coğrafi yapı itibariyle afet riskinin yüksek olması nedeniyle toplumumuzda afet bilinci oluşturulması büyük önem arz etmektedir. Özellikle ülkemizde Kahramanmaraş merkezli depremler, ardından yaşanan sel ve taşkın felaketleri bunu bizlere bir kez daha göstermiştir. İnşallah belediyemiz bünyesinde kuracağımız Afet İşleri Müdürlüğü ile hem profesyonel arama kurtarma personelimizin sayısını arttırıp yeni ekipler oluşturacak, hem de toplumda afet bilinci oluşmasına yönelik eğitim çalışmaları gerçekleştireceğiz. Ülkemizi derinden üzen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum" dedi.

Canik Belediyesi Arama Kurtarma Ekiplerinin (CAK) Kahramanmaraş merkezli depremlerde deprem bölgesinde önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini hatırlatan Başkan İbrahim Sandıkçı, kurulacak olan Afet İşleri Müdürlüğü ile belediyede profesyonel arama kurtarma personeli sayısının arttırılacağını ifade ederek, "Belediyemiz bünyesinde kuracağımız Afet İşleri Müdürlüğümüzle tam donanımlı ekipmanları ile anında müdahaleye hazır, profesyonel arama kurtarma personelimizin sayısını arttıracağız. Her türlü doğal afete karşı hazırlıklı, müdahale ve ilk yardım bilgilerine haiz profesyonel arama kurtarma ekipleri kuracağız. CAK Arama ve Kurtarma ekibimiz Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı bölgede binlerce cana umut oldu. Afet İşleri Müdürlüğümüz ile CAK Arama Kurtarma ekibimizde yer alan nitelikli arama kurtarma personeli sayımızı daha da yükseltecek ve ilçemizdeki vatandaşlarımıza da belirli periyotlar halinde arama ve kurtarma eğitimleri vereceğiz" diye konuştu. - SAMSUN