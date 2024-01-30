Can Atalay kararı öncesi Meclis'te tansiyon yükseldi! Sıraları yumruklayan vekiller divana yürüdü

Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin verdiği kararın Meclis'te okunması bekleniyor. Kararın okunmasıyla Atalay'ın, milletvekilliği düşürülmüş olacak.

TBMM GENEL KURULU'NDA TANSİYON YÜKSELDİ

Meclis'te Bekir Bozdağ'ın kararı okumak istediği sırada tansiyon yükseldi. Vekillerin sıraları yumruklaması ve divana yürümesinin ardından Genel Kurul'da kapalı oturuma geçildi. CHP'nin 'kapalı oturum' önergesi oy çokluğuyla kabul edildi. Birleşime ara verildi.

KARARIN OKUNMASINA ENGEL OLMAK İSTEDİLER

CHP'nin kapalı oturumu kararın okunmasına engel olmak ve sürecin her anının Meclis tutanaklarına geçmesini sağlamak amacıyla istediği öğrenildi.

YENİDEN AÇIK OTURUMA GEÇİLDİ

TBMM kapalı oturum kararından vazgeçerek yeniden açık oturuma geçildi. Can Atalay'la ilgili kararın kısa süre içinde verilmesi bekleniyor.

AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ AÇIKLAMIŞTI

Ak Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Tutuklu bulunan Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürüleceği sorusuna, "Bugün veya bu hafta tamamlamayı düşünüyoruz açıkçası. Meclis'in de üzerine düşen görevi yapması gerekiyor" Biz de Meclis olarak konuyu takip edeceğiz, Meclis'in üzerine düşen bir görev varsa yerine getirmeye çalışacağız." açıklamasında bulunmuştu.