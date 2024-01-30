Can Atalay'ın ismi TBMM resmi sitesindeki 'Milletvekilliği Sona Erenler' kısmına eklendi
Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliği, Türkiye Büyük Millet Meclisinde hakkındaki kararın okutulmasının ardından düşürüldü. Kararın okunmasıyla birlikte Meclis'te tansiyon yükselirken, o dakikalarda Atalay'ın isminin TBMM resmi internet sitesinde yer alan "Milletvekilliği Sona Erenler" bölümüne eklendiği görüldü.
Gezi Davası'nda 18 yıl hapis cezasına mahkum edilen ve AYM'nin 2 kez hak ihlali kararı vermesine rağmen tahliye edilmeyen TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü.
KARARIN OKUNMASIYLA MECLİS'TE TANSİYON YÜKSELDİ
Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi kararı TBMM Genel Kurulu'nda okundu. Kararın okunmasıyla Meclis'te tansiyon yükselirken, vekiller ellerindeki "Can Atalay'a Özgürlük" yazılı pankartlar ve Anayasa kitapçıkları kürsüye yürüdü.
ATALAY'IN İSMİ "MİLLETVEKİLİ SONA ERENLER" BÖLÜMÜNE EKLENDİ
Meclis'te tansiyonun yükseldiği dakikalarda Can Atalay'ın isminin TBMM resmi internet sitesinde yer alan "Milletvekilliği Sona Erenler" bölümüne eklendiği görüldü.