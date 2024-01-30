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Can Atalay'ın ismi TBMM resmi sitesindeki 'Milletvekilliği Sona Erenler' kısmına eklendi

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Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliği, Türkiye Büyük Millet Meclisinde hakkındaki kararın okutulmasının ardından düşürüldü. Kararın okunmasıyla birlikte Meclis'te tansiyon yükselirken, o dakikalarda Atalay'ın isminin TBMM resmi internet sitesinde yer alan "Milletvekilliği Sona Erenler" bölümüne eklendiği görüldü.

Gezi Davası'nda 18 yıl hapis cezasına mahkum edilen ve AYM'nin 2 kez hak ihlali kararı vermesine rağmen tahliye edilmeyen TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü.

Can Atalay'ın ismi TBMM resmi sitesindeki 'Milletvekilliği Sona Erenler' kısmına eklendi

KARARIN OKUNMASIYLA MECLİS'TE TANSİYON YÜKSELDİ

Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi kararı TBMM Genel Kurulu'nda okundu. Kararın okunmasıyla Meclis'te tansiyon yükselirken, vekiller ellerindeki "Can Atalay'a Özgürlük" yazılı pankartlar ve Anayasa kitapçıkları kürsüye yürüdü.

Can Atalay'ın ismi TBMM resmi sitesindeki 'Milletvekilliği Sona Erenler' kısmına eklendi

ATALAY'IN İSMİ "MİLLETVEKİLİ SONA ERENLER" BÖLÜMÜNE EKLENDİ

Meclis'te tansiyonun yükseldiği dakikalarda Can Atalay'ın isminin TBMM resmi internet sitesinde yer alan "Milletvekilliği Sona Erenler" bölümüne eklendiği görüldü.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

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