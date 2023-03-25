Camide bira içtiler iddiasını yalanlayan müezzin Fuat Yıldırım: İnandığım doğruların takipçisi olmak için CHP'den aday adayı oldum

Gezi eylemleri sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Camide bira içtiler" açıklamasını yalanlayan, 14 Mayıs'taki seçimlerde CHP'den milletvekili aday adayı olan müezzin Fuat Yıldırım, açıklama yaptı. Yıldırım, CHP'den aday olma sebebiyle ilgili "İnandığım doğruların takipçisi ve temsilcisi olmak için CHP'den aday adayı oldum. İnsani ve İslami değerlerin dayandığı 2 temel esas var: Biri adalet, diğeri ise doğruluk ve dürüstlüktür. Bunu arayan ve şayanların daima yanında olacağım" dedi.

2013 yılındaki Gezi eylemleri sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Camide bira içtiler" açıklamasını, "Ben din adamıyım, yalan söyleyemem, içki içildiğini görmedim" diyerek yalanlayan Bezmialem Valide Sultan Camisi'nin o dönemki müezzini Fuat Yıldırım, siyasete girmek için ilk adımı attı. Yıldırım, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, CHP'den milletvekili aday adayı oldu.

"İNANDIĞIM DOĞRULARIN TEMSİLCİSİ OLMAK İÇİN CHP'DEN ADAY OLDUM"

Fuat Yıldırım, neden CHP'den milletvekili aday adayı olduğuyla ilgili kendisine yöneltilen sorulara yazılı bir açıklamayla yanıt verdi. Yıldırım, şunları söyledi: "İnandığım doğruların takipçisi ve temsilcisi olmak için Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili aday adayı oldum. İnsani ve İslami değerlerin dayandığı 2 temel esas var: Biri adalet, diğeri ise doğruluk ve dürüstlüktür. Bunu arayan ve yaşayanların daima yanında olacağım. Yer ve gök bunlarla ayakta durmaktadır. Kendi yaşamımda bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da özellikle bu iki değer, hayatımın vazgeçilmezi olarak devam edecektir.

"ONLARLA BERABER YÜRÜMEYE KARAR VERDİM"

Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortaya koyduğu söylem ve eylemler, aynı ortak paydada buluştuğumuzu gösterdi. Kendilerinin ve çok değerli yol arkadaşlarının en sıkıntılı zamanlarımda daima yanımda olmaları, bir insan olarak beni derinden etkiledi. Adalet ve doğruluk ilkelerinin hayatımızda daima yer bulması için çıktığımız yolda, bu yolu, onlarla beraber yürümeye karar verdim. CHP'nin yeni yüzünde herkesin ve her kesimin kucaklama çabaları halkımızda çok önemli karşılık bulduğu gibi, bugün bendenizin de bu karar vermesinde en önemli etken olmuştur.

"MİLLETİMİZ ADİLCE KUCAKLANMAYI BEKLENMEKTEDİR"

Milletimizin her bireyi, bugün şefkatle ve adilce kucaklanmayı beklemektedir. Bunlar gerçekte, evrensel insani değerler olarak karşımızda durmaktadır. 'İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın' diyen Şeyh Edebali, 'Yaratılanı hoş gör, Yaradan'dan ötürü' diyerek, 'Yetmiş iki milleti bir gören' Yunus Emre, 'Gel, kim olursan ol, yine gel' diyen Mevlana ve 'Bu âlemde bütün varlıkla, bir çeşit kardeşliğimiz var' hakikati ile bırakın insanı, her şeyi kucaklayan yol göstericilerimiz var.

"BİZLER BİRBİRİMİZİN YURDU OLMAYA KARARLIYIZ"

İşte Anadolu'muz asırlarca bu maya ile mayalanmıştır. Yaşadığımız asrın felaketinde de milletimiz özündeki bu gerçeği tek yürek, tek bilek olarak ortaya koymuştur. Bu vesile ile deprem ve sel felaketlerinde şehit olanlara Yüce Allah'tan rahmet, kederli aile ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Bugün biz de 'Bir olalım, iri olalım, diri olalım' diyen Hacı Bektaş-ı Veli'nin yoldaşları olarak; milletimizi kutuplaştırmadan kucaklaştıran, 'Sevelim sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz' diyen Yunusumuzun hatırlatmasını hiçbir zaman unutmadan yaşayacağız. Bizler, birbirimizin kurdu değil, birbirimizin yurdu olmaya kararlı ve sevdalıyız. Yal da bu anlayış ve samimiyetle devam edeceğiz inşallah.''