Çaldıran'da CHP Seçim Bürosu Açıldı

İSHAK KARA

Van'ın Çaldıran ilçesinde CHP'nin seçim bürosu açıldı. Millet İttifakı Van Milletvekili Adayı Seracettin Bedirhanoğlu, "Çaldıran'ın sorunlarını en iyi bilen insanlardan biriyim. Öncelikle sınır kapımız olan Çilli sınır kapısıyla ilgili gereken tüm adımları atacağız" dedi. Vekil Adayı Ercan Çiçek ise, "Demokrasinin en güzel tarafı nedir bilir misiniz; halk patrondur. Bu da demokrasinin en güzel tarafıdır. Halk kimi sevse onu getirir" diye konuştu.

Van'ın Çaldıran ilçesinde, CHP'nin seçim bürosu açıldı. Açılışa, CHP Van İl Başkanı Hakan İlvan, Gelecek Partisi Van İl Başkanı Abdulhekim Karabıyık, DEVA Partisi Van İl Başkanı Erdinç Peker, Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, İYİ Parti Van İl Başkanı Selim Özgökçe, Demokrat Parti Van İl Başkanı Ahmet Yaprak, parti il ve ilçe örgütleri, CHP Van Milletvekili adayları Seracettin Bedirhanoğlu ve Ercan Çiçek ile çok sayıda vatandaş katıldı.

"ÇİLLİ SINIR KAPISIYLA İLGİLİ GEREKEN TÜM ADIMLARI ATACAĞIZ"

Milletvekili Adayı Seracettin Bedirhanoğlu, Çaldıran'ın hak ettiği değere kendi iktidarları döneminde kavuşacağını belirterek, "Çaldıran'ın sorunlarını en iyi bilen insanlardan biriyim. Öncelikle sınır kapımız olan Çilli sınır kapısıyla ilgili gereken tüm adımları atacağız. Sayın Genel Başkanımızla bu konuyu özellikle konuştuk. İnşallah iktidarımızda ilk takip edeceğimiz işlerden biri budur. Sulama problemleri büyük problemlerdir. Çubuklu barajının fizibilitesi 1997 yılında yapıldı ama maalesef bugüne kadar herhangi bir adım atılmadı" dedi.

"DEMOKRASİNİN EN GÜZEL YANI HALK PATRONDUR"

Ercan Çiçek de Çaldıran'da sınır ticaretini geliştirmenin elzem olduğunu ifade ederek, "İnşallah iktidara geldiğimizde ilk yapacağımız işlerden biri sınır kapısıyla ilgili tedbirleri almak ve kapıyı bir an önce açmaktır. Bunun olabilmesi için iradenize sahip çıkmak ve bunu sandığa yansıtmanız gerekiyor. Demokrasinin en güzel tarafı nedir bilir misiniz? Halk patrondur. Bu da demokrasinin en güzel tarafıdır. Halk kimi sevse onu getirir. 5 yıl boyunca o getirdiği kişiler yönetim hizmet eder. 5 yılın sonunda patron onu beğendiyse devam ettirir. Beğenmediyse değiştirir" diye konuştu.

"HASTANE VAR DOKTOR YOK"

Saadet Partisi İl Başkanı Özay İlhan ise şunları söyledi:

"14 Mayıs'ta Allah'ın izniyle 21 yıldır yüz yıldır Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir iktidara son vermek için yeniden bu ülkede hukuku adaleti insan hak ve hüviyetleri en üst seviyede olduğu yeni bir Türkiye'yi inşa etmek için hep birlikte bizi burada toplayan cenabı hakka sonsuz hak ve senalar ediyorum. 22 yıldır Çaldıran'ı köy köy gezen, hizmet veren bir kardeşinizim. Çaldıran'ın tüm sorunlarını biliyoruz. Diyorlar ki biz çok büyük hizmetler yaptık, evet yaptılar hastane yaptılar içinde doktor yok. Van'ın üçüncü büyük ilçesinde doktor yok kaldı ki Van'da da yok. En yakın ya Erzurum'a gidiyoruz ya da Diyarbakır'a. Yetmiyor Ankara'ya gidiyoruz ve yıllardır bu çileyi çekiyoruz. Bize binalar değil insanları tedavi edecek uzman doktorlar lazım."