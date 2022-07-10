Büyükçekmece'de bayramlaşma geleneği bozulmadı - Haberler

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Büyükçekmece'de bayramlaşma geleneği bozulmadı

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Büyükçekmece'de bayramlaşma geleneği bozulmadı

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, her bayramda olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da ilçenin 24 mahallesini gezerek, çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmadı.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, her bayramda olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da ilçenin 24 mahallesini gezerek, çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmadı.

Her bayramı Büyükçekmece halkıyla birlikte geçiren Belediye Başkanı Hasan Akgün, belediye meclis üyeleri ve belediye başkan yardımcıları ile birlikte mahalleleri gezerek hem ilçe halkıyla bayramlaşıp hem de çocukları sevindirdi. Bayramların birlik ve beraberliğin pekiştirilmesinde önemli bir fırsat olduğuna vurgu yapan Başkan Akgün, bayramların bu anlamda manevi bir önem taşıdığını belirtti.

Çocuklara oyuncak ve bayram harçlığı

Esnafı da ziyaret eden Belediye Başkanı Hasan Akgün, bayramlaşma sırasında vatandaşların sorun ve taleplerini de dinledi. Ziyaret ettiği her mahallede vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunan Başkan Akgün ve belediye meclis üyelerine gösterilen ilgi büyük oldu. Başkan Akgün, elini öpüp bayramını kutlayan çocuklara bayram harçlığı ve çeşitli oyuncaklar armağan etti. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Politika

Kurban Bayramı Büyükçekmece Hasan Akgün Politika Haberler

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