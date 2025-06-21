Büyükataman: İran'a yapılan operasyon, Türkiye'ye sinsi bir mesajdır

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, " İran'a yapılan operasyon, Türkiye'ye verilmiş sinsi bir mesajdır. İsrail'in siyasi ve stratejik hedefi, terörsüz Türkiye hedefimizi baltalamak, Türkiye'yi kuşatmak ve savaşları Anadolu topraklarına taşımaktır. Bu gerçeği görmek, buna göre tavır almak, milli bir sorumluluktur." dedi.

Büyükataman, Ördekli Kültür Merkezi'nde MHP Osmangazi İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen üye katılım toplantısında, partisinin geçmişin mirasından aldığı güçle bugünü yorumlayıp geleceği bu bilinçle inşa ettiğini söyledi.

Ülkenin tüm sorunlarına köklü çözümler üretmek, milleti hak ettiği gelişmişlik seviyesine ulaştırmak için yorulmadan çalıştıklarını belirten Büyükataman, başkaları gibi günlük siyasi hesaplarla değil, Türkiye sevdasıyla yol yürüdüklerini kaydetti.

Büyükataman, Türkiye'nin etrafının adeta krizler ve savaşlarla çevrildiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin çevresi, emperyalizmin ve siyonizmin kanlı planlarıyla kuşatılmış durumdadır. Ülkemizi parçalamak isteyen odaklara karşı millet olarak kenetlenmemiz, hayati derecede önemdedir. Terör devleti İsrail'in İran'a yönelik başlattığı geniş kapsamlı saldırı, sadece İran'ı değil, bölgedeki tüm ülkeleri ve özellikle Türkiye'yi hedef alan kirli bir stratejinin parçasıdır. Zira İran'a yapılan operasyon, Türkiye'ye verilmiş sinsi bir mesajdır. İsrail'in siyasi ve stratejik hedefi, terörsüz Türkiye hedefimizi baltalamak, Türkiye'yi kuşatmak ve savaşları Anadolu topraklarına taşımaktır. Bu gerçeği görmek, buna göre tavır almak, milli bir sorumluluktur. İsrail'in bu gözü dönmüş saldırganlığının durdurulması, hem milli güvenliğimiz hem de bölge barışı için tarihi bir zorunluluktur."

Türkiye'nin üzerine düşen milli ve insani sorumluluğu yerine getirecek kudrette olduğunu vurgulayan Büyükataman, "Hedef, milletimizin dayanışma ruhunu kırmak, devlet-millet bağını zayıflatmaktır. Bu oyunu bozacak olan inançla kenetlenmiş bir millet ve kararlı bir devlet aklıdır." diye konuştu.

"Gün, tek yürek olma günüdür"

Büyükataman, terörsüz Türkiye hedefinin sadece bir güvenlik politikası değil, milli varlığın teminat altına alınması anlamı da taşıdığını dile getirerek, bu hedefin milletin bin yıllık kardeşliğini, devletin bölünmezliğini, sınırların güvenliğini esas aldığını anlattı.

Kadim bir devlet aklıyla ülkeden terör belasını tam anlamıyla temizlemeyi hedeflediklerini, emperyalist ve siyonist kuşatmayı bölgeden söküp atmaya kararlı olduklarını aktaran Büyükataman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimize bu kararlılık ve inançla yürüyoruz. Bugün Türk devlet aklını küçümseyen, milli güvenlik politikalarımızı hedef alan, içeride ve dışarıda Türkiye'nin yükselişinden rahatsızlık duyan çeyrek kalibreli muhalefet partileri, aslında kendilerini milletin vicdanında çoktan hükümsüz hale getirmiştir. Emperyalizmin aklıyla yön belirleyenlerin Türk devlet aklının ortaya koyduğu stratejik hamleleri idrak etmesini beklemiyoruz. Çünkü biliyoruz ki yolsuzluk batağına saplanmış CHP'nin sözde milliyetçi İP'nin ve yedeklerinin pusulası, yabancı başkentlerde dönüyor. Bizim yönümüz ise Türk milletinin belirlediği istikametten bir santimetre dahi sapmıyor ve asla da sapmayacaktır."

Büyükataman, ülkenin menfaatlerini her şeyin üzerinde tuttuklarını belirterek, "Onlar, dar siyasi çıkarlarını korumanın, koltuklarını sağlamlaştırmanın derdindedir. Çok şükür Türk milleti, bu dış güdümlü, siyasi menfaat peşindeki zihniyete hiçbir zaman geçit vermemiştir ve vermeyecektir. İstiklal ve istikbal için kararlılıkla yol yürüyen MHP ile Cumhur İttifakı ile beraberdir. Gün, kısır çekişmelere, istismar siyasetine tahammül edilecek gün değildir. Gün, Türk milletinin topyekun ayağa kalkma, kenetlenme, tek yürek olma günüdür." ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından partiye katılanlara rozetleri takıldı.