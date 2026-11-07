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Bursa hızlı treninde test sürüşü başladı, Ulaştırma Bakanı bu ay Bursa'ya geliyor

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Bursa hızlı treninde test sürüşü başladı, Ulaştırma Bakanı bu ay Bursa'ya geliyor
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Bursa'nın yıllardır beklediği hızlı tren projesinde test süreci başladı. AK Parti Bursa İl Başkanı, deneme treninin yaklaşık bir haftadır hatta dolaştığını, Ulaştırma Bakanı'nın bu ay Bursa'ya geleceğini ve kontrollerin ardından hizmete sunulmasının hedeflendiğini açıkladı.

Bursa'nın yıllardır beklediği hızlı tren projesinde test süreci başladı. Deneme treninin yaklaşık bir haftadır hatta dolaştığını açıklayan AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'nın bu ay içerisinde Bursa'ya geleceğini duyurdu. Gürkan, yeni elektrifikasyon ve ray sistemlerinin kontrollerinin sürdüğünü belirterek projenin en kısa zamanda Bursalıların hizmetine sunulacağını söyledi.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa'da gerçekleştirilen 67. İl Danışma Meclisi Toplantısı ve Gençlik Akademisi programında yaptığı konuşmada, kentte uzun süredir gündemde olan hızlı tren projesinin son durumuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bursa'nın ulaşım altyapısı açısından büyük önem taşıyan projede çalışmaların kritik bir aşamaya geldiğini ifade eden Gürkan, hatta test sürüşlerinin başladığını açıkladı. Yaklaşık bir haftadır deneme treninin hatta dolaştığını belirten Gürkan, bu süreçte demir yolu altyapısı, yeni elektrifikasyon sistemleri ve ray sistemlerine yönelik kontrollerin gerçekleştirildiğini kaydetti.

Bakan bu ay Bursa'ya geliyor

Projenin test aşamasına ilişkin gelişmeleri paylaşan Gürkan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'nın bu ay içerisinde Bursa'yı ziyaret edeceğini belirtti. Bakanın ziyareti sırasında test treninin çalışmalarının yerinde görüleceğini ifade eden Gürkan, teknik kontrollerin tamamlanmasının ardından hızlı trenin Bursa'nın hizmetine sunulmasının hedeflendiğini söyledi.

Bursa'nın uzun yıllardır beklediği hızlı tren projesinin tamamlanmasıyla birlikte kentin demir yolu ulaşımında yeni bir döneme girmesi bekleniyor. Test sürecinin başlaması ise projenin tamamlanmasına yönelik önemli aşamalardan biri olarak değerlendiriliyor.

"En kısa zamanda Bursa'nın hizmetine sunacağız"

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, hızlı tren çalışmalarına ilişkin konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bir haftadan beri kamuoyunda gördüğünüz gibi test trenimiz, daha doğrusu deneme trenimiz dolaşıyor. Bu ay içerisinde inşallah Ulaştırma Bakanımız Bursa'ya geldiğinde, test treninin başladığını bizzat göreceğiz. Yeni elektrifikasyon sistemlerinin ve ray sistemlerinin kontrolleri yapılacak. En kısa zamanda da inşallah Bursa'nın hizmetine sunmuş olacağız." İfadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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