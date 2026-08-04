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Bursa'da CHP'li 6 belediye başkanı Yeni Parti'ye geçti

Bursa'da CHP'li 6 belediye başkanı Yeni Parti'ye geçti
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BURSA’da CHP’li 6 ilçe belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri istifa ederek Yeni Parti’ye katıldı.

BURSA'da CHP'li 6 ilçe belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri istifa ederek Yeni Parti'ye katıldı. Kentte CHP'li belediye başkanı kalmadı.

Bursa'da Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem, Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan belediye meclis üyeleriyle birlikte Heykel'deki Atatürk Anıtı önünde düzenledikleri basın açıklamasıyla CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye katıldı.

Yeni Parti Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mustafa Bozbey'i de işaret ederek, "Bugün Türkiye nüfusunun yüzde 43'ü, seçtiği bir belediye başkanı tarafından yönetilmiyor. İçinden geçtiğimiz demokrasi krizinin en yıkıcı sonuçlarını yaşayan yerlerin başında elbette ki şehrimiz Bursa gelmektedir" dedi.

'3 MİLLETVEKİLİMİZ İLE 16 İLÇE BAŞKANIMIZ YENİ PARTİ'DE'

Yeni Parti İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Halkla birlikte yol yürümeyi tercih eden ve ilçeler bazında Bursa nüfusunun yaklaşık yüzde 60'ına hizmet eden belediye başkanlarımız; Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın, Nilüfer Belediye Başkanımız Şadi Özdemir, Gemlik Belediye Başkanımız Şükrü Deviren, Mudanya Belediye Başkanımız Deniz Dalgıç, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanımız Şükrü Erdem, Harmancık Belediye Başkanımız Haşim Ali Arıkan ve tüm ilçelerde seçilmiş belediye meclis üyelerimiz, halkımızın iradesine sahip çıkarak bugün Yeni Parti'ye geçiyor. Bugün, 3 onurlu milletvekilimiz Yeni Parti'dedir. 17 ilçe başkanımızın 16'sı ve 17 ilçe yönetimimiz Yeni Parti'ye geçmiştir. İl Yönetiminin tamamı Yeni Parti'ye geçmiştir. Belediye Meclis üyelerimizin yüzde 94'ü Yeni Partiye geçmiştir. Üyeler kitlesel olarak Yeni Parti'ye geçmeye başlamıştır. Bursa örgütü ülkemizin ve Cumhuriyetimizin geleceği için gerekeni yapmıştır. Koşullar ne olursa olsun bu mücadeleyi sürdüreceğiz ve Genel Başkanımız sayın Özgür Özel'in yürüdüğü yolda yürümeye devam edeceğiz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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