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Burdur Milletvekilleri mazbatalarını aldı

Burdur Milletvekilleri mazbatalarını aldı

Politika Haberleri

28. Dönem AK Parti milletvekilleri Adem Korkmaz, Mustafa Oğuz ve CHP milletvekili İzzet Akbulut mazbatalarını aldı.

28. Dönem AK Parti milletvekilleri Adem Korkmaz, Mustafa Oğuz ve CHP milletvekili İzzet Akbulut mazbatalarını aldı.

Burdur Adliyesinde gerçekleşen törende yeni seçilen AK Parti Milletvekilleri Adem Korkmaz, Mustafa Oğuz ve CHP Milletvekili İzzet Akbulut'a mazbataları Adalet Komisyonu Başkanı Musa Talih tarafından teslim edildi.

Mazbata töreninin ardından konuşan AK Parti Milletvekili Mustafa Oğuz; "Tüm teşkilatlarımıza 35 günlük seçim sürecindeki çalışmalarından dolayı, bizleri bir an bile yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum. İnşallah 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçimleri yapılacak. 29 Mayıs yeni bir fetihtir. Allah nasip ederse 29 Mayıs günü de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Burdur'umuz için ülkemiz için hizmet etmeye devam edeceğiz" derken AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Adem Korkmaz ise " Allah'ın izniyle bütün teşkilatlarımızla Burdur'a hizmet noktasında çok önemli bir nokta ortaya koyacağız. Yani Türkiye yüzyılı için yola çıkmıştık aynı şey Burdur içinde bir Burdur yüzyılı ortaya koyacağız yeni, genç, dinamik ekiplerle de Burdur'u geleceğe taşıyacak çok önemli bir günün başlangıcı oldu bugün" açıklamasında bulundu.

AK Parti milletvekillerinin mazbata töreninin sona ermesinin ardından partililer ile adliyeye gelerek mazbatasını alan CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut ise " Bu vatana, bu millete kalbimizden, gönlümüzden geçenleri yansıtabilmek adına içimizden geçen hevesi, içimizden geçen aşkı bu memleketimize gece gündüz vermek adına bugün itibariyle bir yolculuğa başlıyoruz" diye konuştu. - BURDUR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Adem Korkmaz Milletvekili AK Parti Burdur Politika Haberler

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