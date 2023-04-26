Burası İzmir değil Bulgaristan! Kendisine gösterilen ilgi Kılıçdaroğlu'nu bile şaşırttı
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CHP lideri ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Bulgaristan ziyaretine ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Yol kenarında bekleyen vatandaşlar Kılıçdaroğlu'nun makam aracını durdurdu. Araçtan inip vatandaşlarla kucaklaşan CHP lideri, gördüğü ilgi karşısında şaşırdı.
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta seçim çalışmaları nedeniyle önce Edirne'ye ardından da Bulgaristan'a gitti.
YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Burada bir takım ziyaretlerde bulunan Kılıçdaroğlu'nun vatandaşlar tarafından çiçeklerle karşılandığı ana ait görüntüler çıktı. CHP liderinin videosu sosyal medyada gündem oldu.
YOĞUN İLGİ KARŞISINDA ŞAŞIRDI
Görüntülerde Kılıçdaroğlu'nun konvoyunun geçiş esnasında kenarda bekleyen vatandaşların, makam aracını durdurması yer aldı. Araçtan aşağı inen Kılıdaroğlu vatandaşlarla tek tek tokalaşıp sarıldı. Çiçeklerle karşılanan Kılıçdaroğlu gördüğü ilgi karşısında şaşkınlık yaşarken, vatandaşlar ise "Hoş geldiniz sefa geldiniz. Gurur duyuyoruz sizinle" ifadelerini kullandı.