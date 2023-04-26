Burası İzmir değil Bulgaristan! Kendisine gösterilen ilgi Kılıçdaroğlu'nu bile şaşırttı

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta seçim çalışmaları nedeniyle önce Edirne'ye ardından da Bulgaristan'a gitti.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Burada bir takım ziyaretlerde bulunan Kılıçdaroğlu'nun vatandaşlar tarafından çiçeklerle karşılandığı ana ait görüntüler çıktı. CHP liderinin videosu sosyal medyada gündem oldu.

YOĞUN İLGİ KARŞISINDA ŞAŞIRDI

Görüntülerde Kılıçdaroğlu'nun konvoyunun geçiş esnasında kenarda bekleyen vatandaşların, makam aracını durdurması yer aldı. Araçtan aşağı inen Kılıdaroğlu vatandaşlarla tek tek tokalaşıp sarıldı. Çiçeklerle karşılanan Kılıçdaroğlu gördüğü ilgi karşısında şaşkınlık yaşarken, vatandaşlar ise "Hoş geldiniz sefa geldiniz. Gurur duyuyoruz sizinle" ifadelerini kullandı.