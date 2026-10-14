Bulgaristan, NATO'nun anti-dron girişimine 30 Ekim'e kadar katılmayı bekliyor

Bulgaristan Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov, ülkesinin Ekim ayı sonuna kadar NATO'nun anti-dron girişimine katılmasını beklediklerini söyledi.

Bulgaristan Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov, ülkesinin Ekim ayı sonuna kadar NATO'nun anti-dron girişimine katılmasını beklediklerini söyledi. Bulgaristan açıklarında iki farklı kargo gemisine düzenlenen dron saldırısının ardından Stoyanov'dan dikkat çekici bir açıklama geldi. Stoyanov açıklamasında, "Bulgaristan mümkün olan en kısa sürede bu projenin bir parçası olacak. Beklentimiz, 30 Ekim'e kadar projenin bir parçası haline gelmiş olmamız yönünde" ifadelerine yer verdi.

Bulgaristan Ulaştırma Bakanlığı, kötü hava şartları ve karanlık nedeniyle dün durdurulan kayıp denizcileri arama-kurtarma çalışmalarının bugün günü yeniden başladığını duyurdu.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev dün yaptığı açıklamada saldırıların sonucunun Rusya'nın yararına olduğunu söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı