Bülent Turan: Orman Yangınları Üzerinden Siyaset Yapılmamalıdır
İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Çanakkale'deki orman yangınları hakkında bilgi ve belgeler tamamlanmadan spekülasyon yapılmaması gerektiğini vurguladı. Yangınların ardından ormanların korunması ve yeniden yeşertilmesi konusunda Çanakkalelilere çağrıda bulundu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan Çanakkale'deki orman yangınlarına ilişkin bilgi ve belge olmadan, soruşturmalar tamamlanmadan "İmara açılacak, betonlaşacak" gibi açıklamalar yapılmasının doğru olmadığını belirterek, "Hiç kimse yanan ormanlarımız üzerinden ucuz siyaset yapmamalıdır." dedi.

Turan, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki ormanlık alanda başlayıp Eceabat ilçesine ulaşan yangınla ilgili Vali Ömer Toraman ile birlikte Dardanos'taki Yangın Yönetim Merkezi'ni ziyaret etti.

Ardından alanda incelemelerde bulunan Bülent Turan, yaptığı yazılı açıklamada, ormanların Çanakkale'nin en büyük zenginliği olduğunu vurguladı.

Spekülasyonlara karşı uyarıda bulunan Turan, "Bilgi ve belge olmadan, soruşturmalar tamamlanmadan yapılan 'imara açılacak, betonlaşacak' gibi açıklamalar doğru değildir. Hiç kimse yanan ormanlarımız üzerinden ucuz siyaset yapmamalıdır." ifadelerine yer verdi.

Turan, son yıllarda Türkiye'nin en yoğun sıcaklık ve kuraklık dönemini yaşadığını, hemen her yangına sert rüzgarların eşlik ettiğini hatırlattı.

"Ormanda ve orman yakınındaki her hareketimize dikkat etmek zorundayız" vurgusunda bulunan Turan, Çanakkale'nin ormanlarının yalnızca doğal bir değer değil, aynı zamanda "1915 ruhunun" bir parçası olduğuna dikkati çekti. Turan, şunları kaydetti:

"Çanakkale'nin ormanları sadece bir orman değil, 1915 zaferinin neferleri, 'Çanakkale Geçilmez'in mütemmim cüzleridir. Yanan ormanlarımızın bekçisi biz, yani Çanakkalelileriz. Takip edeceğiz, tüm kurumlarımız ve hemşehrilerimizle birlikte göreceksiniz, yanan her santimetrekaresini yeniden yeşerteceğiz."

Turan, ayrıca vatandaşlara yangınlara karşı dikkatli olmaları çağrısında bulundu, yangınla mücadelede görev alan tüm kurumlara, gönüllülere ve vatandaşlara teşekkür etti.

Kaynak: AA / Burak Akay - Politika
