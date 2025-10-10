Bülent Turan: 'Birliğimizi Korumak Hepimizin Görevi'

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, "85 milyonun hep beraber omuz omuza yol yürümeye, hayatımızı inşa ederken birliğimizi kollamaya, korumaya, herkesin hassas davranmaya mecburiyeti ve ihtiyacı var." dedi.

Turan, Çanakkale'nin Lapseki ilçesindeki Güler Kayalı Anaokulunun açılış töreninde yaptığı konuşmada, İçişleri Bakanlığı olarak yoğun mesai harcayıp Türkiye'nin sorunlarını çözmek için adımlar attıklarını söyledi.

Terörle mücadelede çok büyük mesafe aldıklarını anlatan Bülent Turan, şöyle konuştu:

"Şu an geldiğimiz yerde ülkemizde hamdolsun kan dökülmüyorsa bu, çok büyük bir kıymet, çok büyük başarı ancak terörle mücadele asla bir zafiyet kaldırmaz, kaldıramaz. Biz, terör varmış gibi dikkatli ve hassas olmaya devam edeceğiz. Daha dün Bakanımız, Hakkari'de sınır boylarındaydı. Tüm ekibimiz görevinin başında gördük."

Bülent Turan, birkaç gün önce Mecliste kendilerini üzen ve kahreden bir tablo yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu ülkenin en özel kurumlarından biri olan Gazi Meclisimizde hepimizi üzen, kahreden bir tabloyu yaşadık birkaç gün önce. Üzülerek söylüyorum herkes taşın altına elini koymuş. Bu ülkenin birliği, beraberliği için adım atmayı, risk almayı görev bilirken bu tarz saçmalıklar, hadsizlikler ancak bu iyi niyetli sürece zarar verir. Çanakkale ruhumuzu bırakalım bir tarafa. Hiç mi içlerinde bir akil adam yok? Sağduyulu, çok akıllı bir adam yok. 'Bu, yaptığınız yanlıştır. Siz, ülkenin bir kısmının mutlu olmasını sağlarken bir başka kısmında bu işin nasıl bir tepki yaratacağını bilmiyor musun?' demez mi?"

Bakan Yardımcısı Turan, terörle mücadele başta olmak üzere tüm hassas konularda dik durmaya devam ettiklerinin altını çizdi.

Toplumun kan akmasını istemediğini vurgulayan Turan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakın, aşağımızda Suriye'de hala büyük sorunlar var. Aşağı inin güneyimize, Filistin'de sorunlar var. Çıkın kuzeyimize, Rusya-Ukrayna, savaş devam ediyor yani dünya bir ateş çemberi. Ekonomik sorunlar, siyasi sorunlar, askeri sorunlar had safhada. 85 milyonun hep beraber omuz omuza yol yürümeye, hayatımızı inşa ederken birliğimizi kollamaya, korumaya, herkesin hassas davranmaya mecburiyeti ve ihtiyacı var. Bakanlığımızın terörle ilgili mücadelesi başta tüm birimlerinde daha dikkatli olmaya devam edeceğiz."

Çanakkale Valisi Ömer Toraman da devletin eğitim alanında fırsat eşitliğini öne çıkaran ve bunu sürekli muhafaza eden yapıya sahip olduğunu söyledi.

Her türlü sosyal ve ekonomik gelişmeye rağmen bunu muhafaza eden eğitim politikasına sahip olunduğuna işaret eden Toraman, "Bununla da gurur duyuyoruz. Dolayısıyla bilgisi, becerisiyle, gayretiyle, azmiyle, çabasıyla bir evladımız gayret gösterdiği müddetçe onun önü açık. İnşallah en iyi eğitim alma fırsatları önünde ve ondan sonra da en üst seviyelere ulaşabilme potansiyeli var." dedi.

Konuşmaların ardından halk oyunları gösterisi sunuldu, okulun açılışı gerçekleştirildi.

Buradaki törenin ardından Lapseki Köyleri Dayanışma ve Lapseki Muhtarlar Yardımlaşma Derneği binasının açılışı gerçekleştirildi.