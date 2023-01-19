Bülent Arınç'tan MHP lideri Bahçeli'yi küplere bindirecek 'Çakıcı' göndermesi

Verdiği bir röportajda gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bülent Arınç, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aranızdaki buzlar eridi mi?" sorusuna yanıt verirken MHP lideri Devlet Bahçeli'ye gönderme yaptı. Bahçeli'nin Alaattin Çakıcı ile olan yakınlığına atıfta bulunan Arınç, "Bizim dava arkadaşlığımızı, başkalarının mafya liderleriyle veya suç örgütü liderleriyle bir aradaki fotoğraflarına bakarak değerlendirmeyin" dedi.

AK Parti'nin kurucularından eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, DW Türkçe'ye verdiği röportajda gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir dönem daha seçilmeye yakın olduğunu ifade eden Arınç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye Alaattin Çakıcı üzerinden göndermede bulundu.

"O FOTOĞRAFLARA BAKARAK DEĞERLENDİRMEYİN"

Arınç, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aranızdaki buzlar eridi mi?" sorusuna verdiği yanıtta "Ben 1978'den beri Tayyip Bey'in gerçek dava arkadaşıyım. Aynı ideal için birlikte omuz omuza çalıştık. Allah rızası için siyaset yaptık. Milletimizin önünü, bahtını açmak için gayret ettik. Bizim dava arkadaşlığımızda hep güzel şeyler vardır. Evet, beni çok kıran, üzen bir konuşma yaptı. Ama biz birbirimizi her zaman bağışlayabiliriz. Bunun yolunu, yöntemini bilen insanlarız. Bizim dava arkadaşlığımızı, başkalarının mafya liderleriyle veya suç örgütü liderleriyle bir aradaki fotoğraflarına bakarak değerlendirmeyin. Dava dediğimiz şeyin aslını, biz kardeşler olarak bugüne kadar bilerek ve isteyerek uyguladık" ifadelerini kullandı.

YENİDEN KABİNEYE GİRMEK İSTER Mİ?

Açıklamasının devamında yeniden kabineye girmek isteyip istemediği sorusuna da yanıt veren Arınç, "Ben kabineye girmeyi, şunu bunu falan düşünmem. Sayın Cumhurbaşkanımıza da söyledim. Yapılacak görevler var. Bu görevleri hiçbir unvan beklemeden dahi yapmak isterim. Sadece benim yapabileceğim işler var. Yapmam gereken işler var. Bunlar için bir görev tevdi ederlerse başım gözüm üstüne" şeklinde konuştu.