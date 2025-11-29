Haberler

Bu mesaj Kılıçdaroğlu'na mı? Özgür Özel'in sözleri salonda alkış tufanı kopardı

Bu mesaj Kılıçdaroğlu'na mı? Özgür Özel'in sözleri salonda alkış tufanı kopardı
Güncelleme:
CHP'nin 39. Olağan Kurultayı'nda konuşan Genel Başkan Özgür Özel, partisinin kararlılığını vurgulayarak "Hepiniz CHP'nin muhalefetteki son kurultayına hoş geldiniz" dedi. Özel'in "Mustafa Kemal Atatürk'ün yaktığı ateşi söndürmeye kimsenin gücü yetmedi, bundan sonra da yetmeyecek" sözleri salonda büyük coşku ve "iktidar" sloganlarıyla karşılık buldu.

  • CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin muhalefetteki son kurultayı olduğunu belirtti.
  • Özgür Özel, Mustafa Kemal Atatürk'ün yaktığı ateşin söndürülemeyeceğini ifade etti.
  • CHP'nin 39. Olağan Kurultayı Ankara Arena'da düzenlendi.

CHP'nin "Şimdi İktidar Zamanı" sloganıyla düzenlenen 39. Olağan Kurultayı, ikinci gününde Ankara Arena'da yoğun katılımla devam etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, salona hitaben yaptığı konuşmada hem parti örgütüne hem de seçmenlere güçlü mesajlar verdi.

ÖZEL'İN SÖZLERİ ALKIŞ TUFANI KOPARDI

Özel, partinin son yıllarda verdiği mücadeleye dikkat çekerek "Zoru birlikte göğüsledik. Sendeledik ama hiç geriye dönmedik. Kim demiş sustuk, direnmeyip teslim olduk! İşte teslim olmayanlar, direnenler burada. Mustafa Kemal Atatürk'ün yaktığı ateşi söndürmeye kimsenin gücü yetmedi, bundan sonra da yetmeyecek" dedi. Bu sözler salonda büyük coşku yaratırken, delegeler uzun süre alkışladı ve "iktidar" sloganları attı.

"CHP'NİN MUHALEFETTEKİ SON KURULTAYINA HOŞ GELDİNİZ"

Konuşmasının devamında CHP'nin siyasi mücadelesine yönelik kararlılığını vurgulayan Özel "Bize ömür biçenler oldu. 'Dayanamazlar, teslim olurlar' dediler. Bin kere budadılar körpe dallarımızı; yine çiçekteyiz, meyvedeyiz. Hepiniz CHP'nin muhalefetteki son kurultayına hoş geldiniz" ifadelerini kullandı.

Bu mesaj Kılıçdaroğlu'na mı? Özgür Özel'in sözleri salonda alkış tufanı kopardı

ÖZEL VE EŞİ SALONU SELAMLADI

Özel, eşi Didem Özel ile birlikte saat 10.20 civarında salona gelerek platform üzerinden delegeleri ve katılımcıları selamladı.

Bu mesaj Kılıçdaroğlu'na mı? Özgür Özel'in sözleri salonda alkış tufanı kopardı

İMAMOĞLU'NDAN YAPAY ZEKA DESTEKLİ MESAJ

Kurultayda, Almanya Şansölye Yardımcısı Lars Klingbeil'in videolu mesajı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun yapay zekalı destekli mesajları izlendi.

Bu mesaj Kılıçdaroğlu'na mı? Özgür Özel'in sözleri salonda alkış tufanı kopardı

DİLEK İMAMOĞLU DA ORADA

Özel ve Didem Özel, salonda yan yana otururken, yanlarında İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu ve eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın yer aldı. CHP'nin önceki cumhurbaşkanı adayları Muharrem İnce ve eski Genel Sekreter Önder Sav da protokolde hazır bulundu.

