BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş: Ortadoğu'da ve Türkiye'yi de ilgilendiren yeni bir oluşum başlıyor

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, "Şu anda Filistin'de yaşananlar insaniyetle ilgili bir durum, burayı elbette önemsiyoruz ama burada daha önemsenmesi gereken şey bütün Ortadoğu'da ve Türkiye'yi de ilgilendiren boyutuyla yeni bir oluşum başlıyor yani bunun işareti bu. O yüzden bu konuya bizim yaklaşımımızın çok dikkatli, çok itidalli ve çok akıllıca olması lazım. Bir şeyler değişiyor bunun farkında olarak hareket etmemiz lazım. Çünkü şu anda tabiri caizse kartlar yeniden dağıtılıyor" dedi.

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını değerlendirdi. Baş'ın açıklamaları şöyle:

"Bu mesele tam olarak bizi de ilgilendiriyor. Çünkü İsrail devleti dediğimiz devlet bir din devletidir. Bu din devletinin inanç dünyasında 'Vadedilmiş Topraklar' diye bir kavram var. Buna göre, o toprak genişleyecek, genişleyecek, genişleyecek ve ucu Türkiye'ye dokunacak. Çünkü o toprakların içerisinde Türkiye de var. İsrail'i destelemek acı bir durum. İsrail bugün vahşet ortaya koyuyor, fosfor bombaları kullanıyor, sivillerin üzerine bombalar yağdırıyor. Böyle bir ortamda İsrail'i nasıl destekleyebilirsin, ama destekliyorlar çünkü aynı amaçlar var. ABD Dışişleri Bakanı İsrail'e ziyarete gittiğinde, 'Ben bir Yahudi olarak buradayım' dedi. Bakın dini kimliğin ne kadar önemli olduğu bir topraktan bahsediyoruz. ABD Dışişleri Bakanı, 'Bir Yahudi olarak buradayım' diyor. Bizim Dışişleri Bakanımız bir yere gittiğinde 'Ben bir Müslüman olarak buradayım' dese ortalığı aya kaldırırız, yanlışsa bana 'yanlış' deyin! 'Sen Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı kimliğinle oradasın' deriz değil mi, ama Blinken, 'Yahudi olarak buradayım' diyor. Olay bu kadar dini bir olay, bunu yok sayamayız.

"HAMAS'IN FİLİSTİN HALKININ YARARINA BİR HAREKAT YAPTIĞINA İNANMIYORUM"

Ben tabii ki Filistin halkının yanındayım yani zulüm gören bir halktan bahsediyoruz, elbette yanındayım. Ama bana derseniz ki 'Hamas'ın yaptığı harekat nedir?' Ben Hamas'ın asla ve asla Filistin halkının yararına bir harekat yaptığına inanmıyorum. Eski bir İsrail askeri anlarını anlatıyor ve 'Biz bir sinek vızıltısına uyandırılıyorduk' diyor. Şimdi bu kadar paraşüt geçiyor, bu kadar şey oluyor ve İsrail'in bundan haberi yok. İsrail'in eli kolu bağlı, olayı fark edememiş, tepki vermesi saatler sürüyor. Bence de burada bir istihbarat zafiyeti yok. Burada beklenilmiş ve oluşturulmuş bir tablo var. İsrail bunu istedi. İsrail, 'Bize saldırılmış görüntüsü ortaya koyalım ki biz artık saldırılarımızı meşru bir zemine oturtalım' dedi. Benim kanaatim bu İsrail'in çok net bir politikasıydı ve bu politikada kendi adına başarıya ulaşmış oldu.

"ORTADOĞU'DA VE TÜRKİYE'Yİ DE İLGİLENDİREN BOYUTUYLA YENİ BİR OLUŞUM BAŞLIYOR"

Şu anda Filistin'de yaşananlar insaniyetle ilgili bir durum, burayı elbette önemsiyoruz ama burada daha önemsenmesi gereken şey bütün Ortadoğu'da ve Türkiye'yi de ilgilendiren boyutuyla yeni bir oluşum başlıyor yani bunun işareti bu. O yüzden bu konuya bizim yaklaşımımızın çok dikkatli, çok itidalli ve çok akıllıca olması lazım. Ben Sayın Davutoğlu gibi 'İlişkilerinizi şöyle, böyle yapın' demiyorum. Mehmetçik Gazze'ye gibi söylemler var ben bunu söylemiyorum ama bir şeyler oynanıyor, bir şeyler değişiyor bunun farkında olarak hareket etmemiz lazım. Çünkü şu anda tabiri caizse kartlar yeniden dağıtılıyor."