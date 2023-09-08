Bozüyük Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Bozüyük Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi Meclis Salonu'nda yapılan toplantıda 2 gündem maddesi görüşüldü. İmar komisyonuna sevk edilen konularda komisyon görüşleri mecliste oylandı. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. Maddesi (n) fıkrasına istinaden Kasımpaşa Mahallesi'nde bulunan Bozüyük Belediyesi adına kayıtlı, tapuda Yeni Mahalle 283 ada 28 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde yer alan Kent Meydanı ve Yeraltı Otoparkına isim verilmesi konusu, komisyonca önerilen "100. Yıl Bozüyük Çarşı Meydanı" ve "100. Yıl Çarşı Otoparkı" isminin verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

İmar Komisyonunda görüşülen, 4 Eylül Mahallesi'nde bulunan Sosyal Kültürel Tesise isim verilmesi, Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan Sosyal Kültürel Tesise isim verilmesi, İlçemizde yer alan meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzeri uygun bir yere Doç. Dr. Sinan Ateş adının verilmesi konularına komisyon tarafından istenen ek süre talebi kabul edildi.

Meclis gündem maddelerinin görüşülmesi ve meclis toplantısında bulunan mahalle muhtarlarına söz verilmesinin ardından Bozüyük Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı sona erdi. - BİLECİK