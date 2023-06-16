Bornova Belediye Başkanı İsviçre'de düzenlenecek konferansa katılacak

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Cenevre Liderlik ve Kamu Politikası Enstitüsü (GILPP) ile Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü(UNITAR) tarafından düzenlenecek konferansa katılmak üzere İsviçre'ye gidecek. Başkan İduğ, 3 gün sürecek konferansa dünyanın dört bir yanından gelecek yöneticilerle Bornova için iş birlikleri geliştirecek.

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Cenevre Liderlik ve Kamu Politikası Enstitüsü (GILPP) ile Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü(UNITAR) tarafından düzenlenecek konferansa katılmak üzere İsviçre'ye gidecek. Başkan İduğ, 3 gün sürecek konferansa dünyanın dört bir yanından gelecek yöneticilerle Bornova için iş birlikleri geliştirecek.

Bu yılki teması "İyi Yönetişim, Barış ve Güvenlik" olan GILPP Konferansı İsviçre'nin Cenevre kentinde 19 - 22 Haziran 2023 tarihlerinde arasında 13. kez gerçekleştirilecek. Konferansa dünyanın dört bir yanından liderler, belediye başkanları ve yerel yöneticiler katılacak. Organizasyonda yoksulluk, dejenerasyon ve insan hakları konularında da oturumlar ve sunumlar gerçekleştirilecek. Konuşmacılar bu tema etrafında oluşturulan çalıştay süresince bir araya gelecek. Konferansta kamu politikasını şekillendirmek için dönüştürücü fikirler ve bu politikanın uygulamasıyla ilgili stratejilerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacak. Katılımcılar iyi uygulama örnekleri üzerinden ilişkiler geliştirip, diğer delegelerle uzun vadeli iş birliklerinin temelini atacak.

Bornova'nın geçmişten günümüze yönü her zaman batıya dönük bir kent olduğunu ifade eden Bornova Belediye Başkanı İduğ, "Energy Cities ve Covenant Of Mayors gibi pek çok uluslararası kuruluşa üye bir belediyeyiz ve aktif olarak faaliyetlerine katılıyoruz. Bu yönde yaptığımız çalışmalar doğrultusunda da geçtiğimiz yıl önce Avrupa Konseyi tarafından 1955 yılından beri düzenlenen ve alanındaki prestijli ödüllerinden biri olan Avrupa Diplomasi Ödülü'nü kazandık. Şimdi de bu heyecan verici konferans için İsviçre'de olacağız. Dünyanın dört bir yanından gelecek delegasyonla Bornovamız için iş birlikleri geliştireceğiz" dedi.