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Bomba kulis! Erdoğan yerel seçimde İstanbul, İzmir ve Ankara için destek istedi, Erbakan bir şart sundu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan dün 50 dakika süren bir görüşme gerçekleştirmişti. Erbakan'ın yerel seçim için AK Parti'ye İstanbul, İzmir ve Ankara'da destek verebileceklerini söylediği ancak bunun için bir şart sunduğu öğrenildi. AK Parti'nin Yeniden Refah Partisi'ni büyükşehirlerden birinde desteklemesini şart koşan Erbakan ile Erdoğan'ın görüşmelere önümüzdeki süreçte de devam etmeleri bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, AK Parti Genel Merkezi'nde dün yaklaşık 50 dakika süren bir görüşme gerçekleştirmişti.

ERDOĞAN YEREL SEÇİM İÇİN DESTEK İSTEDİ

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İstanbul, Ankara ve İzmir için destek istediği ancak Erbakan'ın bu destek için bir şart sunduğu öğrenildi.

ERBAKAN'IN TEK BİR ŞARTI VAR

Yerel seçimde İstanbul, Ankara ve İzmir için destek verebileceklerini belirten Erbakan'ın AK Parti'nin Yeniden Refah Partisi'ne büyükşehirlerden birinde destek vermesi halinde konuyu parti yönetimine aktaracağını söylediği aktarıldı.

BURSA VE MALATYA GİBİ İLLERİ İŞARET ETTİ

Erbakan'ın AK Parti'den oy potansiyellerinin yüksek olduğu Bursa ve Malatya gibi illeri işaret ettiği kulislere düşen bilgiler arasında.

GÖRÜŞME TRAFİĞE DEVAM EDECEK

Erdoğan ile Erbakan'ın konuyla ilgili olarak önümüzdeki günlerde yeni görüşmeler yapabileceği de ifade ediliyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

Yeniden Refah Partisi Fatih Erbakan AK Parti 3. Sayfa Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

sade vatandaş:

bn tane oyum olsa bir tanesini

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