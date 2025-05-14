Bolu Valisi Aydın: Yangın faciasında kırıcı bir dil kullandığımı düşünmüyorum

TBMM Otel Yangınını Araştırma Komisyonu'nda sunum yapan Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, yangında oğlunu ve kızını kaybeden Duygu Can'ın, "Biri yanıma yaklaştı, 'Vali Bey üzülüyor ağlama' dedi" sözleri ile ilgili, "Ben kendisini aradım, Duygu hocamla konuştum. O gün bana geldi. Bana evlatlarının kayıp olduğunu söyledi. 2'nci vefat listesinde o yavrularımızın isimlerini gördüm. Fakat anne o kadar şok halinde idi. Ona söylemek istemedim. Kendisini de başkalarını da kıracak şekilde bir dil kullandığımı düşünmüyorum. Telefonda helalleştik" dedi.

TBMM Kartalkaya'da Bir Otelde Meydana Gelen Yangını Araştırma Komisyonu, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok başkanlığında toplandı. Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, komisyonda sunum yaptı. Vali Aydın, otel yangını gerçekleştiğinde görevdeki 3'ncü ayını doldurduğunu söyledi. Vali Aydın, 2002 yılında yanan otelin en üst katında kral dairesinin tamamlandığını ve bakanlığın 3 yıldızlı otel işletmesi verdiğini, kat ilavesinin yapılmadığını söyledi. 2007 yılında şirket işletmeci değişikliği nedeniyle İl Özel İdaresine iş yeri açma ve çalışma belgesi için başvuruda bulunulduğunu aktaran Vali Aydın, "Ruhsat ve ilgili belgeler tamamlanıyor ve veriliyor. 2008 yılında ise işletmeci şöyle bir başvuruda bulunuyor; 'Benim turizm işletme belgemde İmampınarı mevkisi geçiyor. İş yeri ve çalışma ruhsatında ise bu yazmıyor. Bu uyumsuzluğu giderin' diyor. Yönetmeliğe göre yeniden işletme başlatmaksızın, iş yeri çalışma ruhsatı alınıyor, İmampınarı mevkisi eklenerek ilgiliye teslim ediyor" dedi.

'İL ÖZEL İDARESİNİN RUHSAT ÇALIŞMASI YOK'

Vali Aydın, otelin kafe-restoran işletmesi için başvuruda bulunduğunu, itfaiyenin başvuru üzerine binanın tamamını denetlediğini ve 8 ana eksikliği tespit ettiğini; ancak işletmenin sonradan dilekçeyi geri çektiğini hatırlattı. Komisyonda kafenin bulunduğu yerin otelden ayrı olduğu yönünde yaşanan kafa karışıklığının ardından Vali Aydın, yapının otel ile bir bütün olduğunu, bu yüzden kaçak yapı statüsüne girmediğini söyledi. Aydın, "Burası kaçak yapı statüsüne girmez. İlgililer 8 tane eksiklik tespit edip, onları teslim ettikten sonra otel işlemden vazgeçme dilekçesi veriyor. Dilekçe işlemden kaldırılıyor; ancak aynı tarihlerde 70 metrekare yer için itfaiye uygunluk raporu alınıyor. Akabinde de Bolu İl Özel İdaresine iş yeri açma ve çalışma ruhsatı talebinde bulunuyorlar. Bizim arkadaşlar da dosyayı incelemeye alıyorlar. Zaten o inceleme aşamasında yangın meydana geldi. Bundan ötürü İl Özel İdaresinin burası için düzenlediği bir ruhsat çalışması yok" dedi.

'DUYGU HOCAMLA KONUŞTUK'

Vali Aydın, yangında oğlunu ve kızını kaybeden Duygu Can'ın komisyonda, "Biri yanıma yaklaştı, 'Vali Bey üzülüyor ağlama' dedi" sözleri ile ilgili, "Ben hemen kendisini aradım. Duygu hocamla konuştuk. Biz o gün iki tane kriz merkezi kurduk. Duygu hoca kapıdan girdi. Çok üzüntülüydü. Ben yangın haberini duyunca ince bir kazakla evden çıktım bir an önce olay yerine gideyim diye. Vefat listeleri benim elimdeydi; yakınları ile ilgili bilgi almak isteyenler kriz merkezlerinden ulaşsınlar, oradaki listelerden yaralılar ve ölüler hakkında bilgi alsınlar diye. Duygu hoca muhtemelen o listede bulamamıştı. Bana geldi, hemen yanına gittim. Bana evlatlarının kayıp olduğunu söyledi. Kendisine de çok göstermeden vefat listelerine baktım. Listede çocukların isimleri yoktu. 2'nci vefat listesinde o yavrularımızın isimlerini gördüm. Fakat anne o kadar şok halinde idi. Ona söylemek istemedim. Yanında erkek akrabaları vardı. Bunu Duygu hocaya anlattım. O da o günleri hatırladı. Hocamı bir tarafa oturttum. Akrabalarını çağırdım. 'Başınız sağ olsun' dedim. 'Evladınız şu hastanede' dedim. Ben hastane başhekimini aradım. Onlarla ağlaştık kucaklaştık. Hocama da söyledim; 'otel çok kalabalık' diye, 'içeride 300-500 insan var' dedim. Kendisini de başkalarını da kıracak şekilde bir dil kullandığımı düşünmüyorum. Olayın heyecanıyla acılı bir anneye hiçbir kimsenin 'Vali orada ağlıyor' diyeceğini düşünmüyorum. 'Ben sizi bir baba olarak aradım' dedim. 'Benim de 2 evladım var, acınızı paylaşıyorum.' Telefonla helalleştik. Güzel de bir irtibatımız oldu. Ben o gün birçok yaralıya yakını vefat eden insana bilgi vermek durumunda kaldım. Benim içim de yandı. 3 aylık bir valiyim ve böyle bir duruma maruz kaldım. Oraya canı yanan bir sürü vatandaşımız geldi" ifadelerini kullandı.

Vali Aydın ayrıca, yangında hayatını kaybedenlerin cesetlerinin tavuk firmasına ait TIR'ın dorsesine konulmasıyla ilgili, Bolu Belediyesinden bir yetkili tarafından ilgili firmanın arandığını ve aracın bu şekilde yangın bölgesine geldiğini belirtti.

KOMİSYON DA TARTIŞMA ÇIKTI

İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz'un, hayatını kaybeden kişilerin listesinin AK Parti kongresi nedeniyle geç açıklandığını iddia etmesi üzerine Komisyon Başkanı Selami Altınok, araya girdi. Bunun üzerine komisyonda tartışma çıktı. Altınok, komisyona ara verdi.