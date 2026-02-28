Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın gözaltına alınma nedeni ortaya çıktı

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, kamu görevlisinin görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak kendisine ya da başkasına haksız menfaat sağlamaya zorlaması olarak tanımlanan irtikap suçlamasıyla operasyon başlatıldı. Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sabah erken saatlerde eş zamanlı operasyon düzenledi.

TANJU ÖZCAN DAHİL 13 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Savcılık talimatıyla gerçekleştirilen operasyonda Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Tanju Özcan, gözaltına alındığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Jandarma tarafından gözaltına alındım" ifadeleriyle duyurdu.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER BELLİ OLDU

Sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler şu şekilde:

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan

Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can

Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan

Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan Bolsev Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız

Eski Bolu Bel A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Temel

Mehmet Ağan

Buse Özkan

Hakan Yılmaz

Tahsin Arslan

Sinan Pekcan

Yasin Bargaç

Cahit Görüş

Hüseyin Ekrem Serin

GÖZALTININ NEDENİ BELLİ OLDU

Habertürk'ün haberine göre; Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın gözaltına alınma nedeni belli oldu. Savcılığın soruşturma dosyasında, Özcan'ın da arasında bulunduğu 13 belediye görevlisinin görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullandığı iddia edildi.

Nisan 2024-Kasım 2024 ayları arasında ŞOK, A101, BİM, Carrefoursa, Avantaj, Nuhmar marketlerin 6 sorumlusunu Bolu Belediyesi Anonim Şirketine yarar sağlamak için zorlayarak mağdur ettikleri ileri sürülüyor.