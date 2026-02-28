Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın gözaltına alınma nedeni ortaya çıktı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında irtikap suçlamasıyla gözaltına alındı. Soruşturmada şüphelilerin Nisan 2024-Kasım 2024 ayları arasında bazı marketlerin sorumlularını Bolu Belediyesi Anonim Şirketine yarar sağlamak için zorladıkları iddia ediliyor.
- Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, irtikap suçlamasıyla 12 kişiyle birlikte gözaltına alındı.
- Savcılık, Özcan ve diğer belediye görevlilerinin görevin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak haksız menfaat sağladığını iddia etti.
- Soruşturmada, Nisan 2024-Kasım 2024 arasında 6 market sorumlusunun Bolu Belediyesi Anonim Şirketi'ne yarar sağlamak için zorlandığı ileri sürülüyor.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, kamu görevlisinin görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak kendisine ya da başkasına haksız menfaat sağlamaya zorlaması olarak tanımlanan irtikap suçlamasıyla operasyon başlatıldı. Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sabah erken saatlerde eş zamanlı operasyon düzenledi.
TANJU ÖZCAN DAHİL 13 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Savcılık talimatıyla gerçekleştirilen operasyonda Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Tanju Özcan, gözaltına alındığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Jandarma tarafından gözaltına alındım" ifadeleriyle duyurdu.
GÖZALTINA ALINAN İSİMLER BELLİ OLDU
Sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler şu şekilde:
- Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan
- Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can
- Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan
- Bolsev Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız
- Eski Bolu Bel A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Temel
- Mehmet Ağan
- Buse Özkan
- Hakan Yılmaz
- Tahsin Arslan
- Sinan Pekcan
- Yasin Bargaç
- Cahit Görüş
- Hüseyin Ekrem Serin
GÖZALTININ NEDENİ BELLİ OLDU
Habertürk'ün haberine göre; Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın gözaltına alınma nedeni belli oldu. Savcılığın soruşturma dosyasında, Özcan'ın da arasında bulunduğu 13 belediye görevlisinin görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullandığı iddia edildi.
Nisan 2024-Kasım 2024 ayları arasında ŞOK, A101, BİM, Carrefoursa, Avantaj, Nuhmar marketlerin 6 sorumlusunu Bolu Belediyesi Anonim Şirketine yarar sağlamak için zorlayarak mağdur ettikleri ileri sürülüyor.