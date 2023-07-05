Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Ankara'ya 'Değişim ve Adalet' yürüyüşü başlattı

HIZIR İLYAS YILDIRIM

Bolu'dan Ankara'ya 'Değişim ve Adalet' yürüyüşü başlatan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Biz burada vura kıra değil, güle oynaya Ankara'ya gidiyoruz. Değişimi sağlamak için, Türkiye'deki muhalefetin umudunu yeşertmek için yürüyoruz" dedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Adalet ve Değişim" adı altında, Bolu'dan Ankara'ya başlattığı yürüyüşün üçüncü gününde, açıklama yaptı. Özcan, şunları söyledi:

"İnançlı bir şekilde yürüyoruz, kararlı bir şekilde yürüyoruz. Yürünecek doğru yer, şu anda CHP Genel Merkezi. Türkiye'nin beş yılını kaptıran, çaldıran CHP Genel Merkez yöneticilerine, bir CHP'li tepki vermeyecekse, hiçbir şey olmamış gibi yapacaksa, bu Atatürk'ün devrimcilik ilkesine sığar mı? Bir Atatürkçü, böyle bir ortamda sessiz kalacaksa; partinin badem bıyıklılara, 10 Aralıkçılara, ikinci cumhuriyetçilere, Soros'çulara teslimine göz yumacaksa zaten o zaman ben kendi partililiğimden şüphelenirim.

O yüzden benim bu tavrım demokratik bir tavır, bir tepki. Biz burada vura kıra değil, güle oynaya Ankara'ya gidiyoruz. Değişimi sağlamak için gidiyoruz. Türkiye'deki muhalefetin umudunu yeşertmek için gidiyoruz. AK Parti'nin 21 yıldır yönetimde kalmasını sağlayan Bay Kemal ve arkadaşlarının bırakması için gidiyoruz.

Sayın Kılıçdaroğlu'nun hesaplarının altındaki yorumlara bakıyor arkadaşlarımız… Bin tane yorum varsa, 980 tanesi; 'bırak artık, git', 'istifa et artık, git…' Halkın istemediği bir yönetim, CHP'lilerin istemediği bir yönetim, özel olarak seçilmiş delegeler tarafından sürdürülemez. Eğer bunu böyle yaparsan, seçmen seni sandıkta öyle bir tokatlar ki… Ondan sonra olan bizlere olur, olan bu ülkenin sevdalılarına olur. Mustafa Kemal Atatürk'ün kemiklerini bir kez daha sızlatmış olurlar. Yani kalk artık Kemal Bey, Atatürk'ün koltuğundan. İstenmiyorsun.

Yanlış yapıyor, partiyi bitiriyor. Yapma bunu Kemal Bey. Bu parti sana Atatürk'ün koltuğunu 13 yıl boyunca verdi. Emanet etti sana. Ama sen emanete yeterince sahip çıkamadın. Gereğini yap."