Haberler

BM, KKTC ve GKRY liderleri arasında üçlü görüşme

BM, KKTC ve GKRY liderleri arasında üçlü görüşme
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis, ara bölgedeki BM İyi Niyet Misyonu Ofisi’nde bir araya geldi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis, ara bölgedeki BM İyi Niyet Misyonu Ofisi'nde bir araya geldi.

BM, KKTC ve GKRY, düzenlenen üçlü zirvede bir araya geldi. Ara bölgedeki BM İyi Niyet Misyonu Ofisi'nde düzenlenen zirveye KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve GKRY Lideri Nikos Hristodulidis katıldı. Saat 10.00'da başlaması planlanan görüşme, Hristodulidis'in geç gelmesi nedeniyle 10.10'de başladı. Guterres'in başkanlığındaki görüşmede Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler ile müzakere sürecine ilişkin değerlendirmeler ve güven artırıcı önlemlere yönelik muhtemel adımlar ele alınacak.

Üçlü zirve öncesi Erhürman ve Hristodulidis ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştiren, akşam saatlerinde de ara bölgede düzenlenen akşam yemeğinde iki liderle bir araya gelen Guterres'in üçlü görüşmenin ardından basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Guterres'in heyetinde BM Siyasi ve Barış İnşası İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, Barış Operasyonlarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix, Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Cuellar ile Genel Sekreter'in Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Khassim Diagne yer alıyor. Görev süresi bu yıl dolacak olan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ziyareti 16 yıl sonra bir BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs'a yaptığı ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gözaltına alınan Sinem Dedetaş'ı zora sokacak ifade: Makam odasında teslim etmiş

Bu sabah evinden alınan Sinem Dedetaş'ı zora sokacak itiraf

Üsküdar Belediyesi operasyonunun detayları! Kriptolu sistem kurmuşlar

Üsküdar operasyonunun detayları! Kripto detayı çok konuşulur
Lüks otel odasından cezaevine! Milletin parasıyla keyif çatarken yakalandı

Lüks otel odasından cezaevine! Milletin parasıyla keyif çatıyordu

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Jeff Bezos'un kızı denildi, gerçek çok başka çıktı

Babası sanılan isim gündem yarattı, gerçek çok başka çıktı
Hapse girmemek için kendi cenazesini düzenledi! Sonu umduğu gibi olmadı

Hapse girmemek için akılalmaz bir plan hazırladı! Polis yutmadı
6 bin jandarma ile 24 ilde operasyon: 138 şüpheli yakalandı

6 bin jandarma ile dev operasyon! Ağır darbe vuruldu
Canlı yayında stüdyoyu terk etti! Hakaretler havada uçuştu

Canlı yayında büyük kavga! Hakaret yağdırıp stüdyoyu terk etti
3 top dondurma aldı, kasada duyduğu fiyatla şoke oldu

3 top dondurmanın fiyatına isyan etti, aldığı cevapla harekete geçti
Türkiye'de yeni uygulama başladı! Bunu yapmayan sınırdan geçemeyecek

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye'de bugün yeni uygulama başladı
Trump'a soğuk duş! Çin'den savaşın seyrini değiştirecek hamle geldi

Trump'a soğuk duş! Çin'den savaşın seyrini değiştirecek hamle geldi