BM Güvenlik Konseyi, İran'a Nükleer Yaptırımları Oylayacak

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından yapılan açıklamada, Konsey'in yarın İran'a yönelik nükleer yaptırımların yeniden yürürlüğe girmesine ilişkin bir oylama gerçekleştireceği belirtildi.

BMGK, yarın İran'a yönelik nükleer yaptırımların yeniden yürürlüğe girmesine ilişkin oylama yapacak. BMGK'nın açıklamasında, oylama kararının Fransa, İngiltere ve Almanya'nın oluşturduğu "Avrupa Üçlüsü" (E3) ülkelerinin süreci başlatmasının ardından kesinleştirildiği belirtildi. Diplomatik kaynaklar, karar tasarısının yaptırımların kaldırılmış halde kalması için gerekli olan 9 oyu alamayacağını ediyor. Bu durumda, oylama sonucunda yaptırımların yeniden yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Macron: "İranlılardan aldığımız son cevaplar hiç ciddi değildi"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da bugün katıldığı İsrail merkezli bir televizyon kanalının programında konuya ilişkin açıklama yaptı. Macron kendisine yöneltilen, "Birleşmiş Milletler yaptırımlarının kesinleştirilip kesinleştirilmediğine" ilişkin soruyu, "Evet, kesinleştiğini sanıyorum. Çünkü İranlılardan aldığımız son cevaplar hiç ciddi değildi" cevabını verdi. Macron, İran'a yönelik söz konusu uluslararası yaptırımların bu ay bitmeden yürürlüğe girmesini beklediğini aktardı.

Arakçi: "Hukuki temelden yoksun bir girişim"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile dün ortak telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Görüşmede, nükleer program ve İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması konuları ele alınırken, taraflar diplomasinin sürdürülmesi konusunda fikir alışverişinde bulunmuştu. Gerilimin tırmanmaması için diyalog ve diplomasinin korunmasının önemine dikkat çeken Arakçi, Avrupa ülkelerinin BMGK'da kaldırılmış yaptırımları geri getirme girişimini, "hukuki temelden yoksun" olarak nitelendirmişti.

E3 ülkeleri İran'ı nükleer anlaşmayı ihlal etmekle suçluyor

İran'ın nükleer silah üretiminin önüne geçmeyi hedeflediğini belirten E3 ülkeleri, İran'ı 2015 imzalanan Ortak Kapsamlı Eylem Planı'nı (JCPOA) ihlal etmekle suçluyor. E3 ülkeleri, geçtiğimiz Ağustos ayında ortasında BM'ye mektup göndererek, İran'ın nükleer anlaşma kapsamındaki birçok taahhüdünü ihlal ettiğini ve İran'ın özellikle anlaşmada izin verilen miktarın 40 katı kadar uranyum stoku oluşturduğunu belirtmişti.

İran, 2015 yılında İngiltere, Çin, Fransa, Almanya, Rusya ve ABD ile Ortak Kapsamlı Eylem Planı'nı (JCPOA) imzalamıştı. Anlaşmaya göre İran, yaptırımların hafifletilmesi karşılığında nükleer programını kısıtlamayı kabul etmişti. ABD'nin 2018 yılında anlaşmadan tek taraflı çekilmesi ve yaptırımları yeniden uygulamaya koyması, İran'ın nükleer taahhütlerine uymayı kademeli olarak azaltmasına yol açmıştı. - NEW YORK