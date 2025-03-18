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BM'den Gazze için acil toplantı: Gücünüz var, harekete geçin

BM'den Gazze için acil toplantı: Gücünüz var, harekete geçin
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Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, İsrail'in saldırılarının ardından Gazze Şeridi için acil toplantı yaptı. Toplantıda konuşan Filistin'in BM Daimi Gözlemcisi Riyad Mansur, "Kararlarınız var, harekete geçin. Gücünüz var, harekete geçin. Yoksa önemsiz olursunuz" ifadelerini kullandı.

İsrail'in dün gece Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına yeniden başlamasının ardından BM Güvenlik Konseyi, Gazze Şeridi için acil toplantı yaptı.

Filistin'in BM Daimi Gözlemcisi Riyad Mansur, İsrail'in Gazze'ye yönelik yoğun hava saldırıları sonrası BM Güvenlik Konseyi'ne acil harekete geçme çağrısında bulunarak, saldırılarda bir gecede 400'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini ve yüzlercesinin yaralandığını belirtti.

"HAREKETE GEÇİN"

Konsey'in artık kararlarını uygulaması gerektiğini vurgulayan Mansur, "Kararlarınız var, harekete geçin. Gücünüz var, harekete geçin. Yoksa önemsiz olursunuz" ifadelerini kullandı. Uluslararası toplumu somut adımlar atmaya davet eden Mansur, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarının durdurulması için baskının artırılmasını talep etti.

İNSANİ YARDIM UYARISI

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Başkanı Tom Fletcher, BM Güvenlik Konseyi'ne hitaben yaptığı görüntülü konuşmada, İsrail saldırılarının başlamasıyla Gazze halkının yeniden büyük bir korkuya kapıldığını belirterek, "Bir gecede en büyük korkularımız gerçekleşti. Gazze Şeridi'nin tamamında hava saldırıları yeniden başladı" dedi.

Fletcher, saldırıların insani yardımların akışını tamamen durdurduğunu belirterek, "Gazze'nin tekrar dış dünyaya kapatılmasıyla birlikte yardım ve temel hizmetleri ulaştırma kabiliyetimiz giderek zorlaşıyor" ifadelerini kullandı. Ateşkes döneminde haftalık 4 bin yardım kamyonunun bölgeye giriş yaptığını hatırlatan Fletcher, bu seviyeye yeniden ulaşılmadığı takdirde Gazze'deki insani krizin derinleşeceğini vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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