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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten Türkiye'ye deprem mesajı: Tam dayanışma içindeyiz

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten Türkiye'ye deprem mesajı: Tam dayanışma içindeyiz
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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İstanbul'daki depremlerle ilgili açıklamada bulundu. Türkiye ile tam dayanışma içinde olduklarını vurgulan Guterres, "Öncelikle Türkiye hükümeti ve halkına bu zor anda tam dayanışma içinde olduğumu ifade etmek isterim" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İstanbul'da meydana gelen depremlere değinerek Türkiye halkı ve hükümetiyle tam dayanışma içinde olduklarını vurguladı.

"TAM DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ"

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Brezilya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan COP30 İklim Değişikliği Zirvesi öncesi BM Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depreme değinen Guterres, deprem nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Öncelikle Türkiye hükümeti ve halkına bu zor anda tam dayanışma içinde olduğumu ifade etmek isterim" dedi.Afetlere karşı uluslararası iş birliğinin önemine de değinen Guterres, doğal afetlerin etkilerini azaltmak için dayanışma ve hazırlık düzeyinin artırılması gerektiğini vurguladı. Guterres, "İklim krizi, doğal afetlerin sıklığını ve şiddetini artırıyor. Bu nedenle hem dayanıklılık inşa etmek hem de yardımlaşmayı güçlendirmek artık bir zorunluluk" ifadelerini kullandı. - NEW YORK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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