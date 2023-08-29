Bitmek bilmeyen kültür merkezi Büyükşehir'e devroluyor

BALIKESİR - AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan, 25 yıldır inşaatı tamamlanmayan kültür merkezinin Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından devralınarak çalışmalara başlayacağının müjdesini verdi.

Balıkesir ve Bandırma'da çalışmalarına devam eden AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan, Bandırma'daki çalışmaları yakından takip ediyor. AK Parti Bandırma İlçe Başkanı ve Bandırma Paşakent Mahallesi Muhtarı Nurten Sarıaltın ile bir araya gelen Öztaylan, Paşakent Mahallesi'nde bulunan ve 25 yıldır inşaatı tamamlanmayan kültür merkezi hakkında bilgi verdi. Milletvekili Öztaylan, yarım kalan kültür merkezinin tamamlanacağını müjdeledi. Bandırma'ya gerekli yatırımların ve hizmetlerin gelmesi için AK Parti Bandırma İlçe Teşkilatı ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Güney Marmara Koordinasyon Birimi ile birlikte çalıştıklarını aktaran Vekil Öztaylan, "Bandırma'nın ve Paşakent mahallemizin en büyük sorunlarından biri inşaatı yarım kalan kültür merkezi. Bu kültür merkezinin yaklaşık 25 yıldır Bandırma'nın kanayan bir yarası ve en önemli problemlerinden biri olduğu kanaatindeyiz" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'dan Gönen'de yaptığı proje gibi burada da bir çalışma yapmasını rica ettiğini söyleyen Öztaylan, "Sağ olsun kendisi de 20 ilçemizde kültür ve sanata vermiş olduğu destekten Bandırma'mızın da en üst düzey seviyede faydalanabilmesi adına bu projeye sahiplendi. Balıkesir Büyükşehir Belediyemiz ve Kültür ve Turizm Bakanlığımız arasında son aşamasına gelinen ve bu hafta tamamlanmasını beklediğimiz bir protokol olacak. Bu protokolle beraber kültür merkezi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne devredilerek önümüzdeki dönemde hizmete girerek Bandırmalı'ya hizmet sağlayacak" diye konuştu.

Projenin 10 bin metrekarelik bir alanda yer alacağını kaydeden Vekil Öztaylan, "Proje 7-8 bin metrekarelik alanı kapalı olacak şekilde hazırlandı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin Dijital Gençlik Merkezi Projesi'nin bir kısmı da bu kültür merkezinin içinde yer alacak. Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutarak burada belediyemizin eğitmenleri kontrolünde Balıkesir'de olduğu gibi büyük bir Dijital Gençlik Merkezi altyapısı oluşturacağız. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın bölgedeki en önemli kütüphanelerinden birini inşallah burada kuracağız. Hem bölgeyle ilgili yayınlar hem de Kültür Bakanlığımızın özel olarak hazırladığı yayınların bulunacağı çok büyük bir kütüphane olacak. Diğer yandan sosyalleşmek için alanlar yapılarak çay, kahve içilebilecek kafeteryalarımız olacak" dedi.

Gençlere kültür merkezini beraber dizayn etmek için seslenen Vekil Öztaylan, "Bütün Bandırmalılara ve genç kardeşlerimize de sormak istiyorum. Ne olmasını istersiniz? Sosyal medyadan bizlere ulaşarak fikirlerinizi paylaşın. İletin ve Kültür Merkezi'ni beraber dizayn edelim. Bandırma bu proje sayesinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından çok iyi bir meblağda yatırım alacak. Balıkesir'in en genç milletvekili ve Türkiye'nin en genç büyükşehir belediye başkanı olarak gençlerle birlikte hareket etmekten ve beraber olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu Bandırma'nın en önemli, en kadim sorunlarından biri olarak önümüze ilk çıkan hususlardan biriydi. Diğer sorunların da ne olduğunu biliyoruz. Şehrimiz, gençliğimiz ve geleceğimiz için elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Vekil Öztaylan, "2-3 ay önceki hesaplamalarla birlikte 150 milyon liralık bir yatırım planlanıyor. Etap etap da, ya da direkt olarak yapılabilir. 2024 bütçesi içerisinde öncelikle burada yapılması gereken bir çatı ihalesi var. Çatı ihalesini tamamladıktan sonra etrafını kapatılacak. Cam, çerçeve gibi içeriğine yapılması gerekenler yapılarak mevcut yatırımın korunması planlanıyor. Daha sonra elektrik ve ışık altyapısı gibi konular var. Protokol tamamlandıktan sonra genel sekreterimiz ihale şartnamesi çalışılacak. Çünkü hali hazırda bir proje var ve tadilat yapılması da gündemde. Tadilat projesiyle beraber o ihalenin alt yapısında detaylandırılacak hususlardan biri bu" diye konuştu. Kültür merkezini en kısa zamanda hizmete sokacaklarına işaret eden AK Parti Bandırma İlçe Başkanı Mehmet Doğan, "Büyükşehir Belediye Başkanı genç olunca direksiyona geçti. Tertemiz ve güzel bir şekilde burayı en kısa zamanda hizmete sokacağız. Büyükşehir çalışıyor ve çalıştıkça oluyor. O yüzden tekrar sayın vekilimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Bandırma'daki bu sorunları giderdikleri için çok teşekkür ediyorum. Bölgemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.