Bitlis'te Sosyal Medyada Silahlı Görüntü Paylaşanlara Operasyon

Bitlis'in Tatvan ilçesinde sosyal medya üzerinden silahlı olarak görüntü paylaşan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucunda silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyon kapsamında birçok silah ve mühimmatın yanı sıra 3 şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlandı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde sosyal medya üzerinden silahlı olarak görüntü paylaşan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar silah ve mühimmat ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, sosyal medya üzerinden silahlı olarak görüntü paylaşan şahıslara yönelik çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde, Tatvan ilçesinde operasyon düzenlenmiş ve operasyon neticesinde; 1 adet AK-47 Kalaşnikof makinalı tüfek, 4 adet şarjör, 447 adet dolu fişek, 48 adet 7.62 mm boş kovan, 1 adet Browning marka otomatik av tüfeği, 1 adet Magnum marka kurusıkı tabanca, 1 adet Magnum marka pompalı tüfek, 1 adet Browning marka tabanca, 1 adet menşei belli olmayan tabanca ele geçirilmiştir. Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile ele geçirilen silah ve malzemelere el konulmuş olup, 3 şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlanılmıştır" denildi. - BİTLİS