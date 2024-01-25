Saadet Partisi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Birol Aydın'da karar kıldı.

SAADET PARTİSİ İSTANBUL ADAYINI BELİRLEDİ

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi siyasi partiler aday belirleme çalışmalarını hızlandırdı. AK Parti'nin Murat Kurum'u, CHP'nin de Ekrem İmamoğlu'nu duyurmasının ardından Saadet Partisi de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayını belirledi.

BİROL AYDIN, KURUM VE İMAMOĞLU'NA RAKİP OLDU

Kulislere düşen bilgilere göre, parti sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Birol Aydın, Saadet Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Birol Aydın

PAZAR GÜNÜ RESMİ AÇIKLAMA YAPILACAK

Saadet Partisi'nin, İstanbul adayını 28 Ocak Pazar günü saat 12.00'de Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde yapılacak aday tanıtım toplantısında duyuracağı belirtildi.

BİROL AYDIN KİMDİR?

1969'da Gümüşhane Şiran'da doğan Birol Aydın, lisans eğitimini 1992-1997 yılları arasında Tunus Zeytune Üniversitesi Yüksek İslam Uygarlığı Fakültesi'nde tamamladı. Milli Gençlik Vakfı ve Anadolu Gençlik Derneği'nin çeşitli kademelerinde görev aldı.

2007-2014 yılları arasında (IYFO) Uluslararası Gençlik Forumu'nda Genel Merkez Yöneticisi olarak görev aldı. 2007'den itibaren (ESAM) Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi'nde, Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Siyaset hayatında Fazilet Partisi Kocaeli İl Yönetim Kurulu Üyeliği, Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanlığı ve Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı gibi görevlerde bulunan Aydın, 2006 yılından bu yana Saadet Partisi GİK Üyesidir.

2010-2019 yılları arasında sırasıyla Teşkilat, Tanıtma, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Genel Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüten Aydın, bugün Parti Sözcüsü olarak görevine devam etmektedir.