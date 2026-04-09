Bir büyükşehir daha AK Parti'ye geçti! İşte yerel seçimden bu yana değişen harita

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde muhalefet partilerinin kazandığı 64 belediye seçim sonrası Ak Parti'ye geçti.

Seçimlerin ardından İçişleri Bakanlığı, terör ve yolsuzluk soruşturmalarını nedeniyle 11 büyükşehir ve il belediye başkanını görevden uzaklaştırdı. Hakkari, Mardin, Batman, Tunceli, Van ve Siirt ile Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde belediye başkanları tutuklandı, yerlerine valiler kayyım olarak görevlendirildi.

Süreç ilerleyen dönemde batı illerine de yayıldı. İstanbul’un en kalabalık ilçelerinden Esenyurt’ta belediye başkanı terör örgütü üyeliği iddiasıyla tutuklandı. Ardından Şişli’de de benzer gelişmeler yaşandı ve her iki ilçede kayyım uygulamasına gidildi.

BÜYÜKŞEHİRLERDE DİKKAT ÇEKEN GÖREVDEN ALMALAR

2025 yılı Mart ayına gelindiğinde ise CHP'li büyükşehir belediyelerinde yeni bir dalga yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey görevden uzaklaştırıldı. Bu belediyelerde yönetim, meclis üyeleri arasından seçilen başkan vekillerine devredildi.

BELEDİYELERDE PARTİ DEĞİŞİMİ DALGASI

Seçimlerin ardından sadece görevden almalar değil, parti değişimleri de dikkat çekti. Farklı partilerden seçilen çok sayıda ilçe ve belde belediye başkanı, görev sürecinde AK Parti’ye katıldı. Doğruluk Payı'nın derlediği verilere göre, süreç içinde en az 64 belediye başkanı parti değiştirerek AK Parti saflarına geçti.

SON OLARAK BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AK PARTİ'YE GEÇTİ

Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Bozbey’in tutuklanmasının ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde yapılan başkanvekili seçiminde tek aday olan AK Partili Şahin Biba, üçüncü turda seçildi. Bu sonuçla birlikte CHP'nin 47 yıl sonra seçim kazandığı Bursa Büyükşehir Belediyesi yeniden AK Parti'ye geçti.

SEÇİMDEN BU YANA AK PARTİ'YE GEÇEN BELEDİYE BAŞKANLARI

Son dönemde CHP'den AK Parti'ye geçen belediye başkanları arasında Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun yanı sıra Aydın'ın Söke, Yenipazar, Sultanhisar ilçelerinin başkanları da yer alıyor.

Ayrıca Yalova'nın Altınova belediye başkanı ile ve İstanbul'un Beykoz belediye başkan vekili de AK Parti'ye katıldı.

İstanbul'da Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin, CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye başkanvekili seçimi yapılmıştı.

Belediye Meclisi'nde çoğunluğunun iktidar partisinde olması sonucu AK Partili Eray Karadeniz Gaziosmanpaşa Belediye Başkanvekili seçilmişti.

Kaynak: Haberler.com