Bir akraba kayırmacılığı da Esenyurt Belediyesi'nde! Başkan Özer'in savunması daha enteresan

31 Mart yerel seçimlerinden sonra akrabalarını kayıranlar kervanına kayınbiraderini belediyede işe alan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer de eklendi.

SAVUNMASI DA GARİP: BAŞKA BİRİNİ BULAMADIM

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran konuyla ilgili Başkan Özer'den dikkat çeken bir açıklama geldi. İddiaları yalanlamayan Özer, "Böyle dedikodularla uğraşmayın. Kayınbiraderim olduğu için değil, o alanda başka birini bulamadığım için çalışıyor ve çalışacak" ifadelerini kullandı.

"ESENYURT'TA KOYABİLECEĞİM ADAM YOKTU"

Açıklamasının devamında işe aldığı kayınbiraderinin meziyetlerini sıralayan Başkan Özer, "Bu alanda Esenyurt'ta koyabileceğim adam yoktur. O yüzden dışarıdan getirdim. Ama kayınbiraderim olduğu için değil. Üniversitede genel sekreterlik yapmış, hastane başmüdürlüğü yapmış" şeklinde konuştu.

CHP LİDERİ ÖZEL NET KONUŞMUŞTU

CHP lideri Özgür Özel, belediyelerdeki akraba kayırmacılığıyla ilgili yaptığı açıklamada "Çok önemli bir sınavdayız. Bütün gözler üzerimizde. Dikkatle bizi izliyorlar. O yüzden okyanusları geçip derelerde boğulmayacağız. Sonuna kadar başladığımız gibi devam edeceğiz. CHP'li belediyeler bizlerin 'çocuklarının, torunlarının uzun yıldır emeğimiz var hemen işe girmeli' diye bakacağımız yerler değildir. Biz bu belediyeleri çocuğa, toruna, eşe, dosta iş sağlamak ya da ihale verip rant aktarmak için değil, biz bu belediyeleri, o çocukların geleceğini kurtarmak için kazandık" demişti.