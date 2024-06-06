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Bir akraba kayırmacılığı da Esenyurt Belediyesi'nde! Başkan Özer'in savunması daha enteresan

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CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, kayınbiraderini belediyede işe aldığı iddiaları hakkında açıklama yaptı. Açıklamasında Özer, "Böyle dedikodularla uğraşmayın. Kayınbiraderim olduğu için değil, o alanda başka birini bulamadığım için çalışıyor ve çalışacak" ifadelerini kullandı.

31 Mart yerel seçimlerinden sonra akrabalarını kayıranlar kervanına kayınbiraderini belediyede işe alan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer de eklendi.

SAVUNMASI DA GARİP: BAŞKA BİRİNİ BULAMADIM

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran konuyla ilgili Başkan Özer'den dikkat çeken bir açıklama geldi. İddiaları yalanlamayan Özer, "Böyle dedikodularla uğraşmayın. Kayınbiraderim olduğu için değil, o alanda başka birini bulamadığım için çalışıyor ve çalışacak" ifadelerini kullandı.

"ESENYURT'TA KOYABİLECEĞİM ADAM YOKTU"

Açıklamasının devamında işe aldığı kayınbiraderinin meziyetlerini sıralayan Başkan Özer, "Bu alanda Esenyurt'ta koyabileceğim adam yoktur. O yüzden dışarıdan getirdim. Ama kayınbiraderim olduğu için değil. Üniversitede genel sekreterlik yapmış, hastane başmüdürlüğü yapmış" şeklinde konuştu.

CHP LİDERİ ÖZEL NET KONUŞMUŞTU

CHP lideri Özgür Özel, belediyelerdeki akraba kayırmacılığıyla ilgili yaptığı açıklamada "Çok önemli bir sınavdayız. Bütün gözler üzerimizde. Dikkatle bizi izliyorlar. O yüzden okyanusları geçip derelerde boğulmayacağız. Sonuna kadar başladığımız gibi devam edeceğiz. CHP'li belediyeler bizlerin 'çocuklarının, torunlarının uzun yıldır emeğimiz var hemen işe girmeli' diye bakacağımız yerler değildir. Biz bu belediyeleri çocuğa, toruna, eşe, dosta iş sağlamak ya da ihale verip rant aktarmak için değil, biz bu belediyeleri, o çocukların geleceğini kurtarmak için kazandık" demişti.

Kaynak: Haberler.com / Politika

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Yorumlar (9)

Özcan Özcan:

ALLAHTAN AKP GİBİ LİYAKATA ÖNEM VEREN,YAKINLARINI İŞE SOKMAYAN BİR PARTİ VAR YOKSA HALİMİZ HARAP BUNLARIN ELİNDE.

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Cafer Yavuz:

al birini vur ötekine

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Blackened:

Özcan ironi yaptın anladık da chp deki liyakat(!) durumları hakkında ne diyorsun dümeni akpye çevirme onlar da zaten liyakat full(!)

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Özcan Özcan:

BANANE KARDEŞİM CHPDEN? BENİM PARTİM ZAFER PARTİSİ.ATEİST-DEİST ,GERÇEK TÜRK MİLLİYETÇİLERİNİN VATANSEVELERİN OLDUĞU YER.

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Nayci İbrahim:

Harika bir ironi olmuş...

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Nayci İbrahim:

Sayın Özell gereğini mutlaka yapacaktır.Emin olun.

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Ali Ali:

Tek çözüm kurallı yönetimi savunan DEVA partisi ve Ali Babacan. Umarım bu halk bu akçeli işlere bulaşmamış karakterli beyefendi siyasinin değerini bir an önce anlar. Adamı Çin Yunanistan Rusya ekonomi formlarına konuşmacı olarak çağırıyor hala daha. Dünya tanıyor bizim yandaş medyamız yer vermiyor!

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Savaş Yıldız:

beni aramadın ama, bende yaparım o işi

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sade vatandaş:

insanda yüz olur ar olur haya olur

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