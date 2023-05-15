Bingöl'de AK Parti 2, Yeşil Sol Parti 1 milletvekili çıkardı

BİNGÖL'de 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti 2, Yeşil Sol Parti (YSP) bir milletvekilliği kazandı.

Bingöl'de 193 bin 471 seçmen, 713 sandıkta oy kullandı. İl Seçim Kurulu'nun kesin olmayan sonuçlarına göre kullanılan 156 bin 877'sinden 149 bin 333'ü geçerli sayılırken, 7 bin 544 oy geçersiz oldu. Seçimde AK Parti 58 bin 539 ve Yeşil Sol Parti de 35 bin 693 oy aldı. Sonuçlara göre AK Parti'den Feyzi Berdibek (66) ile Zeki Korkutata (46 ), YSP'den de Ömer Faruk Hülakü (42) milletvekili oldu.