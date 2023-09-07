Bingöl'de 88 Bin 766 Kök Kenevir Bitkisi Ele Geçirildi

Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalarda Genç ilçesi kırsalında 88 bin 766 kök kenevir bitkisi ele geçirildiği belirtildi.

Bingöl'de jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda 88 bin 766 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ile mücadele ve istihbari çalışmalar çerçevesinde Genç ilçesi kırsalında icra edilen arazi aramasında 88 bin 766 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Bölgede çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - BİNGÖL