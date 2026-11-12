Binali Yıldırım, Isparta'da anaokulu açılışında insana yatırım çağrısı yaptı

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, "Taşa, toprağa yaptığınız yatırımın ömrü belli; 50 sene, bilemedin 100 sene. Ama insana yapılan yatırımın ömrü ilanihaye. Nesilden nesle devam ediyor. Onun için insana yatırım yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Başbakanlığı döneminde eşi Semiha Yıldırım öncülüğünde Kızılay Genel Merkezi tarafından '81 ile 81 Anaokulu' projesi kapsamında, iş insanı Emin Gülmez'in katkılarıyla Isparta'ya yaptırılan anaokulunun resmi açılış törenine katıldı. Muzaffer Türkeş Mahallesi'nde düzenlenen açılış programına Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım, Isparta Valisi Abdullah Erin, AK Parti milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz, Osman Zabun, Kızılay yetkilileri, öğrenciler, mahalle halkı ve çok sayıda davetli katıldı.

'BURADA YATIRIM İNSANA YAPILIYOR'

Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından halk oyunları ekibinin gösterileriyle başladı. Programda konuşan Binali Yıldırım, AK Parti'de görev yaptığı sürede çoğunluğu ulaşım ve iletişim olmak üzere çeşitli görevlerde bulunduğunu belirterek şunları söyledi:

"Gecikmiş projeleri bir bir hayata geçirdik. Aslında büyük projeler yapıyoruz da beni fazla heyecanlandırmıyor. Artık sıradan hale geldi. Ama şu biraz sonra kurdelesini keseceğimiz anaokulu projesi beni daha çok heyecanlandırıyor. Çünkü burada yatırım insana yapılıyor. Taşa toprağa yaptığınız yatırımın ömrü belli; 50 sene, bilemedin 100 sene. Ama insana yapılan yatırımın ömrü ilanihaye. Nesilden nesle devam ediyor. Onun için insana yatırım yapmaya devam edeceğiz. 81 ile 81 Anaokulu projesi, Başbakanlığımız yıllarında Semiha Hanım'ın ortaya koyduğu bir fikirden başladı ve 70 okulu tamamladık. Geriye, çoğu gitti azı kaldı, 10 okulumuz kaldı. İnşallah onu da Emin Gülmez gibi babayiğit hayırseverlerimiz sayesinde tamamlayacağız. İnşallah bu 10 okulu da yapacağız."

'ÖĞRETMENLİK BAŞBAKANLIKTAN BİLE ZOR'

Binali Yıldırım, öğretmenlik mesleğine de değindiği konuşmasında şunları söyledi:

"Tabii burada öğretmenlerimize de bir fasıl açmamız lazım. Hanımefendi de bir öğretmen, yıllarca bu görevi yaptı. Öğretmenlik öyle göründüğü gibi bir meslek değil. Çok zor. Valilikten daha zor. Başbakanlıktan daha zor. Hakikaten zor. O çocuklar, Allah, bir sınıfa girdiğinizde göz gözü görmüyor. Kulaklar uğulduyor. Bütün onları sevgiyle, şefkatle hizaya getirmek, onları geleceğe hazırlamak; bir ev sıcaklığında, bir anne baba sıcaklığında onları hem eğitmek hem de geleceğe hazırlamak kolay bir şey değil. Dolayısıyla öğretmenlerimize de çok teşekkür ediyoruz. Onlar olmasa biz bugünlere gelemezdik. Öğretmenlerimizin üzerimizde büyük emeği var. Yaklaşan Öğretmenler Günü'nü de hem Isparta'daki öğretmenlerimizin, hem de bütün Türkiye'de 1 milyon 200 bin öğretmenimizin Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyorum şimdiden."

'O KADAR ÇOK İŞ YAPIYORUZ Kİ'

Okula açılış için çeşitli sebeplerle gelemediğini anlatan Binali Yıldırım, "Vali Bey de ifade etti; okul 22'den beri çalışıyor. 'Ya şimdi nereden çıktı bu açılış?' demesinler diye bir endişe vardı. Bu resmi açılış. Fiilen açıyoruz da o kadar çok iş yapıyoruz ki her birinin resmi açılışını yapma şansımız yok. 10 sene açılış yapsa Türkiye yine yaptığımız eserlerin açılışını bitiremez. Bu kadar çok iş yapıldı." dedi.

Binali Yıldırım'ın konuşmasının ardından hayırsever iş insanına teşekkür belgesi takdim edildi. Yıldırım çiftine Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisinin çizdiği karakalem resimleri hediye edildi. Dua edilmesi ve kurdele kesiminden sonra Yıldırım çifti anaokulu öğrencilerini sınıflarında ziyaret edip çeşitli hediyeler sundu.

Binali Yıldırım daha sonra bugün geçirdiği trafik kazasında hafif şekilde yaralanarak törene katılamayan Isparta Belediye Başkanı AK Partili Şükrü Başdeğirmen'i hastanede ziyaret etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı